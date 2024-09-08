OPPO تجدد شراكتها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمواسم الثلاثة المقبلة

(MENAFN
- JUMMAR PR) 8 سبتمبر 2024، مدريد – أعلنت شركة OPPO، الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية، أنها جددت شراكتها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) للمواسم الثلاثة المقبلة، لتغطي العديد من مسابقات الاتحاد بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ونهائيات دوري أبطال أوروبا لكرة الصالات ونهائيات دوري الشباب الأوروبي. وبناءً على شراكة الموسمين الماضيين بين الجانبين، ستواصل OPPO توظيف تقنياتها المتطورة عبر الهواتف الذكية وسماعات الرأس والساعات الذكية لربط المشجعين بمباريات كرة القدم وتقديم تجارب مشاهدة استثنائية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
OPPO والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحتفلان بتجديد الشراكة
أعلنت OPPO عن تجديد الشراكة كشريك رسمي لمنتجات الهواتف الذكية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في فعالية خاصة حضرها بيلي تشانج، رئيس التسويق الخارجي والمبيعات والخدمات في OPPO، وجاي لوران إبستاين، مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. كما ظهر أسطورة كرة القدم إيكر كاسياس فرنانديز بشكل مفاجئ في الفعالية، حيث التقى بالمشجعين وعرض أحدث منتجات OPPO وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وقال بيلي تشانج، رئيس التسويق الخارجي والمبيعات والخدمات في OPPO: "إن تعاوننا مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مدى العامين الماضيين سلط الضوء على قيمنا المشتركة في ربط وإلهام المشجعين من جميع الأجيال. نتطلع إلى مواصلة تعزيز شراكتنا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتعزيز ربط المشجعين بالمباريات من خلال ابتكارات أوبو في تقنيات التصوير والذكاء الاصطناعي، وتخصيص المزيد من الموارد لمساعدة اللاعبين الشباب ومجتمع كرة القدم العالمي بكامله على معايشة سحر كرة القدم".
وقال جاي لوران إبستاين، مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "على مدى الموسمين الماضيين، ارتقت هواتف OPPO الذكية وتقنياتها بتجربة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمشجعين في جميع أنحاء العالم بفضل قدراتها المتقدمة في التصوير والذكاء الاصطناعي. نتطلع الآن إلى مواصلة التعاون لضمان شعور المزيد من الناس بشغف كرة القدم والاستلهام من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم".
تمكين دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من خلال تقنيات التصوير بالهواتف والذكاء الاصطناعي
وبفضل خبرتها التي تزيد عن عقد من الزمان في تقنيات التصوير بالهواتف المحمولة، ابتكرت OPPO هاتف Matchday Phone لمشجعي كرة القدم. ومن خلال الجمع بين التصوير المقرب والتصوير الليلي بجودة متميزة، تساعد هواتف OPPO الذكية المشجعين على التقاط لحظات مثيرة في الملعب، وتقديم لقطات واضحة من أعلى المدرجات والتقاط تفاصيل وألوان زاهية أثناء المباريات المسائية.
ولزيادة احساس المشجعين بإثارة كرة القدم، دعت OPPO أيضًا أسطورة كرة القدم إيكر كاسياس فرنانديز لعرض أحدث ميزات استديو الذكاء الاصطناعي منOPPO خلال فعالية تجديد الشراكة. وعلى مدى المواسم الثلاثة المقبلة، ستواصل OPPO أيضًا تعزيز تفاعل المشجعين عبر نقاط اتصال متعددة لكرة القدم من خلال الابتكار المستمر في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل استديو الذكاء الاصطناعي (AI Studio) وممحاة الذكاء الاصطناعي (AI Eraser).
التزام OPPO المستمر بالأعمال الخيرية الرياضية
في المواسم المقبلة، ستوسع OPPO التزامها بكرة القدم على مستوى العالم من خلال إطلاق عدد من برامج تطوير كرة القدم للشباب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في إسبانيا والمكسيك ومصر والصين. ومن خلال هذه المبادرات، ستوفر OPPO والاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموارد والدعم للاعبي كرة القدم الشباب وأندية كرة القدم في المجتمعات المحلية، بما يلهمهم للعمل على تحقيق أحلامهم الكروية.
وعلى مدى العامين الماضيين من التعاون، التقطت OPPO واحتفلت بعدد لا يحصى من اللحظات الملحمية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم باستخدام تقنية التصوير القوية الخاصة بها. وبموجب الشراكة المتجددة، ستواصل OPPO العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مدى المواسم الثلاثة القادمة لتزويد المزيد من المشجعين بفرص الاستمتاع بمباريات كرة القدم وتجربة كيف تعمل تقنية OPPO على تعزيز الإثارة في مسابقات الاتحاد.
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