بعد هجوم معبر اللنبي.. نتنياهو: محاطون بأيديولوجية قاتلة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تعليقًا على عملية إطلاق النار في معبر "اللنبي" التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، إن بلاده محاطة بأيديولوجية قاتلة تقودها إيران.

وأضاف في كلمة خلال اجتماع نقلتها وسائل إعلام عبرية، "إنه يوم صعب، إذ أقدم أرهابي على قتل ثلاثة من مواطنينا بدم بارد على جسر اللنبي. أبعث التعازي نيابة عن الحكومة وبالنيابة عن عائلات الضحايا".

وأوضح أن "القتلة لا يميزون بيننا، إنهم يريدون قتلنا جميعًا، حتى النهاية، سواء كنّا يمينًا أم يسارًا، علمانيين أو متدينين، يهودًا أو غير يهود".

وأشار نتنياهو إلى أن "حركة حماس تهدف إلى زرع الفرقة في داخلنا وشن حرب نفسية على أهالي المختطفين وممارسة ضغوط داخلية"، مؤكدًا التزامه بتحقيق أهداف الحرب، والقضاء على "حماس"، وإعادة جميع المختطفين، وضمان أن غزة لا تعود تشكل تهديدًا.

وذكرت المصادر إلى أن القتلى الثلاثة في الخمسينيات من العمر وهم من حراس الأمن في هيئة المعابر الإسرائيلية، وفق صحيفة "معاريف".

وقالت الصحيفة إن منفذ الهجوم سائق شاحنة أردني أطلق النار على حراس الأمن الثلاثة من مسافة قصيرة لحظة وصوله إلى منطقة التفتيش.