بعد هجوم معبر اللنبي.. نتنياهو: محاطون بأيديولوجية قاتلة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تعليقًا على عملية إطلاق النار في معبر "اللنبي" التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، إن بلاده محاطة بأيديولوجية قاتلة تقودها إيران.
وأضاف في كلمة خلال اجتماع حكومي نقلتها وسائل إعلام عبرية، "إنه يوم صعب، إذ أقدم أرهابي على قتل ثلاثة من مواطنينا بدم بارد على جسر اللنبي. أبعث التعازي نيابة عن الحكومة وبالنيابة عن عائلات الضحايا".
وأوضح أن "القتلة لا يميزون بيننا، إنهم يريدون قتلنا جميعًا، حتى النهاية، سواء كنّا يمينًا أم يسارًا، علمانيين أو متدينين، يهودًا أو غير يهود".
وأشار نتنياهو إلى أن "حركة حماس تهدف إلى زرع الفرقة في داخلنا وشن حرب نفسية على أهالي المختطفين وممارسة ضغوط داخلية"، مؤكدًا التزامه بتحقيق أهداف الحرب، والقضاء على "حماس"، وإعادة جميع المختطفين، وضمان أن غزة لا تعود تشكل تهديدًا.
وذكرت المصادر إلى أن القتلى الثلاثة في الخمسينيات من العمر وهم من حراس الأمن في هيئة المعابر الإسرائيلية، وفق صحيفة "معاريف".
وقالت الصحيفة إن منفذ الهجوم سائق شاحنة أردني أطلق النار على حراس الأمن الثلاثة من مسافة قصيرة لحظة وصوله إلى منطقة التفتيش.
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