الإمارات للخدمات الصحية تحقق نتائج استثنائية في تصفير البيروقراطية الحكومية



أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تحقيق نتائج استثنائية في تنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" الذي يهدف إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية بما يسهم في الارتقاء بمستوى فعاليتها وتعزيز ريادة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية وذاك في إطارجهود المؤسسة المستمرة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المتعاملين .

وتستهدف المؤسسة تنفيذ 60 عملية تصفير على خدماتها لتقليص الخطوات البيروقراطية التي تحول دون تقديم الخدمات الصحية بكفاءة وسرعة حيث ستساهم هذه العمليات في توفير أكثر من 9 ملايين خطوة عمل ومليون زيارة لمراكز الخدمة فضلا عن تخفيض الحاجة إلى أكثر من 900 ألف مستند ورقي .

كما قامت المؤسسة في هذا الاطار بتقليص وقت الحصول على الخدمات بنسبة 60% ما أدى إلى توفير أكثر من 80 مليون دقيقة من وقت المتعاملين وما يزيد عن 60 مليون درهم من تكاليف الحصول على الخدمات.

وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المؤسسة تواصل تبني أفضل الممارسات العالمية والابتكارات الحديثة لتعزيز كفاءة نظام الرعاية الصحية في الدولة في إطار تحقيق أهداف برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" مشيراً إلى أن هذه الجهود تسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتتماشى مع استراتيجية الدولة الهادفة لتحقيق رؤية "نحن الإمارات" 2031، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071

وتضمنت جهود تصفير البيروقراطية في الإدارات المركزية التابعة للمؤسسة تنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع في عدة مجالات بما في ذلك تبسيط إجراءات الدخول لمنشآت المؤسسة الصحية، وتبسيط رحلة المتعامل في الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية، وتسهيل عملية حجز المواعيد الطبية، وتعزيز خدمات التطبيب عن بعد لتشمل شريحة أوسع من المتعاملين، بالإضافة إلى إطلاق برنامج فحص الأسنان الوقائي لطلبة المدارس وتقليل وقت حصول المتعاملات على خدمات تصوير الثدي الإشعاعي التشخيصي.

وتضم قائمة المشاريع قيد التنفيذ تسريع إجراءات فحص اللياقة الطبية لتأشيرات الإقامة ولطلبة الجامعات والموظفين الجدد وإطلاق العيادة الافتراضية، وتبسيط إجراءات الحصول على شهادات الميلاد والوفاة وتطوير إجراءات إصدار وتجديد البطاقات الصحية لأصحاب الهمم، مما سيسهل عليهم الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وتكثف مؤسسة الامارات للخدمات الصحية جهودها من خلال وضع خطة استراتيجية تهدف إلى تنفيذ برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" لتحقيق نتائج طويلة الأمد.. كما تحرص المؤسسة على تقييم الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق الاستدامة في التحسينات والارتقاء بالكفاءة والجودة والمرونة الحكومية بما يعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.

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