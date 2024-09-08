كأس الاتحاد تفتتح موسم الجودو المحلي الجديد

أعلن اتحاد الإمارات للجودو، اليوم، انطلاق المنافسات التمهيدية لبطولة كأس الاتحاد السبت المقبل، في صالة الاتحاد الرئيسية بمقره الجديد في بني ياس شرق.

وأكد الاتحاد، في بيان صحفي، أنه قرر إغلاق باب التسجيل للمشاركة في البطولة غدا، وذلك تمهيدا لاعتماد القوائم النهائية، وأنه اعتمد هذه البطولة التي تفتتح الموسم الجديد للعبة، لاختيار "المواهب الواعدة" للمنتخبات الوطنية.

وحددت لائحة البطولة المشاركة للمواطنين والمقيمين في فئة الناشئين من مواليد 2007-2008 – 2009، ومواليد 2004 – 2005 – 2006 لفئة الشباب.

كذلك تم تحديد مشاركة 4 لاعبين مواطنين في كل وزن من كل نادٍ، أو 4 لاعبين مواطنين ولاعب مقيم في كل وزن.

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