كأس الاتحاد تفتتح موسم الجودو المحلي الجديد

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن اتحاد الإمارات للجودو، اليوم، انطلاق المنافسات التمهيدية لبطولة كأس الاتحاد السبت المقبل، في صالة الاتحاد الرئيسية بمقره الجديد في بني ياس شرق.
وأكد الاتحاد، في بيان صحفي، أنه قرر إغلاق باب التسجيل للمشاركة في البطولة غدا، وذلك تمهيدا لاعتماد القوائم النهائية، وأنه اعتمد هذه البطولة التي تفتتح الموسم الجديد للعبة، لاختيار "المواهب الواعدة" للمنتخبات الوطنية.
وحددت لائحة البطولة المشاركة للمواطنين والمقيمين في فئة الناشئين من مواليد 2007-2008 – 2009، ومواليد 2004 – 2005 – 2006 لفئة الشباب.
كذلك تم تحديد مشاركة 4 لاعبين مواطنين في كل وزن من كل نادٍ، أو 4 لاعبين مواطنين ولاعب مقيم في كل وزن.
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