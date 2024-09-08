مجموعة «شاندراماري» تستثمر 5 ملايين درهم في الإمارات

أعلنت مجموعة «شاندراماري»، الشركة المتخصصة في قطاع المطاعم الفاخرة، عن إطلاق مطعمها الجديد «زوردار» باستثمار قدره 5 ملايين درهم. ويعد «زوردار» الإضافة الأحدث إلى سلسلة المطاعم الهندية الشهيرة في الإمارات، حيث يسعى إلى تقديم تجربة لا تضاهى تمزج بين النكهات الهندية التقليدية وتقنيات الطهي الحديثة. ويتميّز المطعم بتقديم أطباق مستوحاة من التنوع الغني للمطابخ الهندية بمختلف مناطقها، ما يجعله وجهة مميزة لعشاق المأكولات الهندية الأصيلة بروح عصرية.

ويستعد مطعم «زوردار» لإطلاق علامات تجارية جديدة في قطاع المطاعم، تشمل مطاعم لبنانية وأخرى هندية شهيرة حيث تخطط مجموعة «شاندراماري» خلال الأشهر المقبلة لاستثمارات إضافية تتراوح قيمتها بين 20 و25 مليون درهم، بهدف تعزيز قطاع المأكولات والمشروبات في مختلف أنحاء المنطقة. وستتركز استراتيجية التوسع مبدئيًا على افتتاح أربعة إلى خمسة فروع جديدة لمطعم «زوردار» داخل الإمارات، قبل التوجه إلى أسواق رئيسية مثل السعودية وقطر والبحرين.

وقال مورالي كومار، رئيس مجلس إدارة مجموعة «شاندراماري» ومؤسس مطعم «زوردار»: «نسعى من خلال مطعم زوردار، إلى تقديم تجربة طعام هندية فريدة تجمع بين الأصالة والابتكار، حيث يحتفي كل طبق بالإرث الغني للمطبخ الهندي مع لمسة عصرية تهدف إلى إبهار ضيوفنا وإدخال السعادة إلى قلوبهم. كما نطمح من خلال زوردار إلى تقديم تجربة طعام لا تُنسى، حيث تحمل كل لقمة حكايةً من النكهة والإبداع.»

ويقدم مطعم «زوردار» قائمة طعام فريدة تضم 75 طبقاً متنوعاً، مستوحى من تراث فن الطهي لـ 16 ولاية وإقليماً في الهند، حيث يتم إعداد كل طبق بعناية فائقة ليقدم للزوار تجربة لا مثيل لها من النكهات الأصيلة. وخلافاً للمطاعم الهندية التقليدية التي تقدم قائمة محدودة من الأطباق، يقدم «زوردار» تجربة طعام ديناميكية ومتنوعة، حيث يعكس كل طبق في قائمته الأصالة والابتكار اللذين يميزان المطعم، مقدماً للضيوف خلاصة فنون الطهي الهندية من مختلف أنحاء البلاد، بدءاً من شوارع العاصمة مومباي الصاخبة وصولاً إلى مطابخ ولاية غوا الساحلية الخلابة.

وقال سورش بابو، مؤسس مطعم «زوردار»: «زوردار لن يكون مجرد مطعم؛ بل وجهةٌ يقصدها الباحثون عن الأصالة والتميز، حيث يتخطى التزامنا بالجودة حدود المطبخ ليشمل الأجواء المصممة بعناية والخدمة المخصصة لمراعاة تفضيلات ضيوفنا الكرام، وذلك انطلاقاً من إيماننا بأهمية خلق بيئة يشعر فيها الضيوف وكأنهم في منازلهم بينما نأخذهم في رحلة التذوّق التي تكرّم تقاليد الهند الغنية.»

ويعتبر مطعم «زوردار» الإضافة الأحدث إلى سلسلة مشاريع مجموعة «شاندراماري» المتميزة، والتي تضم مؤسسات مرموقة مثل «روكستار»، ومطاعم «جيهانجير» في مدينة العين، والمنخول، والبرشاء، ومطعم «ملك الطاووق». ويعكس هذا المشروع الجديد التزام المجموعة الراسخ بالتميز في مختلف قطاعات أعمالها، والتي تشمل الضيافة، والتعليم، وعلوم الفضاء، والتكنولوجيا.

وقالت سوماثي مورالي كومار، مديرة مجلس إدارة مجموعة «شاندراماري» والشريكة المؤسسة لمطعم «زوردار»: «يشهد مجال فنون الطهي في الإمارات تطوراً متسارعاً، يعززه سوق متنوع وديناميكي يتطلع باستمرار إلى تجارب ونكهات جديدة. ولا يقتصر هذا النمو على عكس ثقافة الطهي الغنية في المنطقة فحسب، بل يتيح أيضًا فرصًا واعدة للإبداع في تقديم تجارب طهي استثنائية تلبي تطلعات العملاء. كما يساهم التوسع الكبير في قطاع فنون الطهي في خلق آفاق رحبة وفرص لاتعوض للمطاعم ورواد الأعمال في هذا المجال لتحقيق النجاح والمساهمة في إثراء ثقافة الطعام في دولة الإمارات.»

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