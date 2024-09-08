إطلاق مشروع «وان بلفري» في دبي بـ 350 مليون درهم

أعلنت شركة HMB Homes للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع One Beverly، وهو مشروع بقيمة 350 مليون درهم مستوحى من الأناقة الباريسية. ويقع في قلب أرجان في دبي.

وباعتباره المشروع الرائد لشركة HMB Homes، يتميز one beverly بتصميماته السكنية الدقيقة، حيث يوفر 381 شقة رائعة تشمل استوديوهات ووحدات من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم بأسعار تبدأ من 650 ألف درهم و8 محلات تجارية. تم تصميم كل منزل باهتمام بالتفاصيل التي تعكس الأناقة الخالدة للفن الباريسي، وتكملها روح دبي الديناميكية. هذه المساكن ليست مجرد مساحات معيشية ولكنها تم تصميم كل عنصر من التشطيبات الفخمة إلى التكنولوجيا المتطورة بعناية لتوفير تجربة معيشية لا مثيل لها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة HMB Homes للتطوير العقاري: «كانت رؤيتنا لمشروع One Beverly هي خلق مساحة لا تعكس أناقة باريس فحسب، بل تجسد أيضاً الروح الديناميكية لدبي. ويمثل هذا المشروع احتفالاً بالفن والتصميم وأسلوب الحياة الاستثنائي الذي تقدمه دبي. ويمثل One Beverly منارة للفخامة والثراء والسحر الذي لا مثيل له، فهو تحفة فنية لا تعيد تعريف العظمة فحسب، بل تجسدها بكل تفاصيلها».

كما يتميز One Beverly بمجموعة من أكثر من 30 من وسائل الراحة ذات المستوى العالمي المصممة لتعزيز الحياة اليومية لسكانها. ومن بين هذه المرافق صالة رياضية حديثة تلبي جميع مستويات اللياقة البدنية، ومسبح يوفر إطلالات بانورامية خلابة، ومسار للجري ذو مناظر طبيعية خلابة لأولئك الذين يقدرون التمارين الرياضية في الهواء الطلق. كما يتم تلبية الاحتياجات الاجتماعية والترفيهية بشكل جيد، حيث توفر صالة السكان مساحة هادئة للاسترخاء، وسينما في الهواء الطلق للترفيه تحت النجوم، وملعب متعدد الاستعمال يستوعب مختلف الرياضات. سيستمتع عشاق تناول الطعام بمنطقة تناول الطعام المصممة بأناقة، وهي مثالية للتجمعات الخاصة.









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