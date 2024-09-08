صناديق الأسهم الأمريكية تشهد أكبر تخارج في 12 أسبوعاً

شهدت صناديق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، أكبر تخارج أسبوعية لها في 12 أسبوعاً، مدفوعة بقلق المستثمرين المتزايد بشأن التوقعات الاقتصادية في انتظار بيانات سوق العمل الحاسمة.

ووفقاً للبيانات، تخلص المستثمرون من صافي 11.73 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع، مسجلين رابع تخارج أسبوعي في خمسة أسابيع.

وبحسب القطاعات، سجلت صناديق الأسهم الأمريكية الكبيرة صافي بيع أسبوعي بلغ 4.28 مليارات دولار، وهو الأكبر في ثلاثة أسابيع. كما سجلت صناديق الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتعددة رؤوس أموال تخارج، بقيمة 1.77 مليار دولار، و1.34 مليار دولار، و667 مليون دولار، على التوالي.

واجه قطاع التكنولوجيا مبيعات صافية بقيمة 879 مليون دولار، وهي أكبر تخارج أسبوعي في ستة أسابيع. وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون صناديق القطاع المالي للأسبوع الرابع على التوالي، بقيمة حوالي 418 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، وجه المستثمرون استثمارات صافية بقيمة 45.81 مليار دولار إلى صناديق سوق المال الأمريكية الآمنة، مما مدد مشترياتهم للأسبوع الخامس على التوالي.

وفي الوقت نفسه، اجتذبت صناديق السندات الأمريكية تدفقات داخلة للأسبوع الرابع عشر على التوالي، مسجلة 2.23 مليار دولار على أساس صاف.

وشهدت صناديق الاستثمار قصيرة إلى متوسطة الأجل، والدخل الثابت المحلي الخاضع للضريبة العامة، وصناديق الديون البلدية الأمريكية عمليات شراء كبيرة، بقيمة حوالي 3.28 مليارات دولار، و2.03 مليار دولار، و963 مليون دولار، على التوالي.

وفي الوقت نفسه، شهدت الصناديق الحكومية وصناديق الخزانة قصيرة الأجل إلى المتوسطة صافي بيع بقيمة 5.53 مليارات دولار، وهو ما يعكس تدفقات صافية بقيمة 4.84 مليارات دولار في الأسبوع السابق.

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