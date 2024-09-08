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الصين نحو فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية

9/8/2024 7:23:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الصين أنها ستفتح قطاع التصنيع لديها بالكامل، أمام الاستثمارات الأجنبية، كما ستسمح أيضاً بمجال أكبر لرأس المال الأجنبي، في قطاع الصحة، مما يضيف إلى الجهود المبذولة لإحياء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.


وجاء في بيان صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن بكين ستزيل القيود الباقية الأخيرة أمام الاستثمارات الأجنبية، في قطاع التصنيع، بدءاً من الأول من نوفمبر وتقليص قائمتها للمجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت اللجنة إن الحكومة تعهدت بتعزيز التوسع والانفتاح في صناعة الخدمات وتشجيع وصول الاستثمار الأجنبي، إلى ذلك القطاع.

وتدرس السلطات حالياً تعديلات محتملة للسياسات، حيث يتمثل أحد الاتجاهات الرئيسية في تشجيع المزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات.

وبشكل منفصل، أعلنت الصين أيضاً عن مجموعة من السياسات لمزيد من الانفتاح لقطاع الرعاية الصحية.

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