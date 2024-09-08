حذّر من انتفاضة ثالثة.. الجيش يتهم نتنياهو بتجاهل التصعيد في الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن قيادة جيش الاحتلال حذرت من انتفاضة ثالثة قد تشهدها الضفة الغربية قريباً.
واتهم قادة الجيش، وفق الصحيفة، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراءه، بالمراوغة وعدم اتخاذ قرارات لمنع التصعيد في الضفة الغربية المتوترة.
ونقلت الصحيفة على ضباط إسرائيليين كبار قولهم، "إن الوضع بالضفة الغربية لا يمكن أن يستمر هكذا ونحن على حافة انفجار كبير، والجيش يمتنع عن تنفيذ اعتقالات طلبها الشاباك بالضفة لعدم وجود أماكن بالسجون".
وأضافت أن سلوك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالحرم القدسي لا يؤدي لتأجيج الوضع بالضفة بل بالعالم العربي، مؤكدة أن عدد كبير من ضباط الجيش يفكرون بالاستقالة بسبب سياسات التعامل مع الضفة.
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