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حذّر من انتفاضة ثالثة.. الجيش يتهم نتنياهو بتجاهل التصعيد في الضفة

9/8/2024 7:12:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إن قيادة جيش الاحتلال حذرت من انتفاضة ثالثة قد تشهدها الضفة الغربية قريباً.

واتهم قادة الجيش، وفق الصحيفة، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراءه، بالمراوغة وعدم اتخاذ قرارات لمنع التصعيد في الضفة الغربية المتوترة.

ونقلت الصحيفة على ضباط إسرائيليين كبار قولهم، "إن الوضع بالضفة الغربية لا يمكن أن يستمر هكذا ونحن على حافة انفجار كبير، والجيش يمتنع عن تنفيذ اعتقالات طلبها الشاباك بالضفة لعدم وجود أماكن بالسجون".

وأضافت أن سلوك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالحرم القدسي لا يؤدي لتأجيج الوضع بالضفة بل بالعالم العربي، مؤكدة أن عدد كبير من ضباط الجيش يفكرون بالاستقالة بسبب سياسات التعامل مع الضفة.

MENAFN08092024000205011050ID1108649088

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