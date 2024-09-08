العبارة التي أثارت غضب أحمد حجازي وأشعلت أزمة داخل منتخب مصر

كشفت تقارير إعلامية

مصرية عن السبب الذي أشعل أزمة بين المدافع الدولي المصري أحمد حجازي والجهاز الفني لمنتخب "الفراعنة" قبل مغادرة اللاعب لمعسكر المنتخب.

وأوضح الإعلامي المصري مدحت شلبي في تصريح تلفزيوني، أن الخلاف بين حجازي ومدربه حسام حسن كان بسبب عبارة قالها طارق سليمان المدرب العام لمنتخب مصر.

وأضاف "طارق سليمان قال لحسام حسن بعد الهدف الثالث لمصر في شباك الرأس الأخضر: عليك إشراك حجازي قبل النهاية.. الدقيقة أصبحت 82 فلنشركه (وخلاص) وهو ما سمعه اللاعب وأثار غضبه".

واعتبر حجازي تلك الجملة بمثابة تقليل من مكانته كلاعب كبير في المنتخب المصري ليرفض النزول للملعب كبديل.

ورفض حجازي الدخول بدلا من رامي ربيعة عقب إصابة الأخير في الشوط الثاني من مباراة مصر ضد الرأس الأخضر (3-0) الجمعة الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2025، مما دفع المدير الفني حسام حسن لإشراك أحمد رمضان بيكهام.

وغادر بعدها حجازي معسكر منتخب مصر وقال في بيان إنه تعرض للاستبعاد.



وقال حجازي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستغرام إنه لم يطلب إعفاءه من معسكر المنتخب، ولكن المدير استبعده من المعسكر.

وأضاف "للرد على موقف مباراة أمس، لم أعتذر أيضا عن المشاركة، والمشادة كانت رد فعل على كلام صدر من أحد أفراد الجهاز المعاون للمدير الفني، على مرأى ومسمع من الجميع".



