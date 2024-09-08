الصحة تفعيل نقل المرضى بالطيران العمودي إلى مستشفى جابر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
أعلن مدير إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة د.أحمد الشطي، عن تفعيل نقل المرضى بالطيران العمودي إلى مستشفى جابر.
وذكر د.الشطي في تصريح صحافي، انه في إطار فعاليات افتتاح مركز الإصابات في مستشفى الشيخ جابر الأحمد، أُقيمت تجربة عملية احترافيه لنقل مصاب من منطقة الصباح الصحية إلى مهبط المستشفى، وصولاً إلى قسم الإصابات، وذلك ضمن استعدادات الطوارئ وجهوزية مركز الاصابات بالمستشفى.
وبين ان الفريق الطبي نجح في إتمام المهمة في 6 دقائق و30 ثانية فقط، مما يعكس روح التحدي والالتزام، حيث يسعى الجميع لتحقيق أقصى درجات الكفاءة في إنقاذ الأرواح.
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