الصحة تفعيل نقل المرضى بالطيران العمودي إلى مستشفى جابر

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله

أعلن مدير إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة د.أحمد الشطي، عن تفعيل المرضى بالطيران العمودي إلى جابر.

وذكر د.الشطي في تصريح صحافي، انه في إطار فعاليات افتتاح مركز الإصابات في مستشفى الشيخ جابر الأحمد، أُقيمت تجربة عملية احترافيه لنقل مصاب من منطقة الصباح الصحية إلى مهبط المستشفى، وصولاً إلى قسم الإصابات، وذلك ضمن استعدادات الطوارئ وجهوزية مركز الاصابات بالمستشفى.

وبين ان الفريق الطبي نجح في إتمام المهمة في 6 دقائق و30 ثانية فقط، مما يعكس روح التحدي والالتزام، حيث يسعى الجميع لتحقيق أقصى درجات الكفاءة في إنقاذ الأرواح.