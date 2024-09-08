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‏المطيري يبحث مع وزير الشباب العراقي العلاقات الرياضية وتطوير العمل المشترك

9/8/2024 6:05:23 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وزير الشباب والرياضة العراقي د.أحمد المبرقع، بمناسبة زيارته للبلاد ، بحثا سبل تعزيز العلاقات الرياضية والشبابية وتطوير العمل المشترك بين البلدين في هذا الشأن

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