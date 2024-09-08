المطيري يبحث مع وزير الشباب العراقي العلاقات الرياضية وتطوير العمل المشترك
التاريخ
9/8/2024 6:05:23 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
استقبل وزير
الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، وزير الشباب والرياضة العراقي د.أحمد المبرقع، بمناسبة زيارته للبلاد ، بحثا سبل تعزيز العلاقات الرياضية والشبابية وتطوير العمل المشترك بين البلدين في هذا الشأن
MENAFN08092024000130011022ID1108649035
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.