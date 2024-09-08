‏الاستئناف تخلي سبيل الفكر بكفالة 2000 دينار

الاستئناف تخلي سبيل الفكر بكفالة 2000 دينار
التاريخ
9/8/2024 6:05:23 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم أحمد
أمرت محكمة الاستئناف بإخلاء سبيل النائب السابق أنور الفكر بكفالة 2000 دينار مع منعه من السفر.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس الفكر 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بدعوى التدخل بصلاحيات سمو الأمير على خلفية تصريحه بشأن تعيين رئيس الوزراء.
يذكر أن هناك دعوى أخرى يحاكم فيها الفكر بتهم مماثلة.
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