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‏الاستئناف تخلي سبيل الفكر بكفالة 2000 دينار

9/8/2024 6:05:23 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد

أمرت محكمة الاستئناف بإخلاء سبيل النائب السابق أنور الفكر بكفالة 2000 دينار مع منعه من السفر.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس الفكر 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بدعوى التدخل بصلاحيات سمو الأمير على خلفية تصريحه بشأن تعيين رئيس الوزراء.

يذكر أن هناك دعوى أخرى يحاكم فيها الفكر بتهم مماثلة.

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