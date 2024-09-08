‏الاستئناف تخلي سبيل الفكر بكفالة 2000 دينار

أمرت محكمة الاستئناف بإخلاء سبيل النائب السابق أنور الفكر بكفالة 2000 دينار مع منعه من السفر.

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وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس الفكر 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بدعوى التدخل بصلاحيات سمو الأمير على خلفية تصريحه بشأن تعيين رئيس الوزراء.

يذكر أن هناك دعوى أخرى يحاكم فيها الفكر بتهم مماثلة.