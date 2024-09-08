الاستئناف تؤجل محاكمة القريفة وتحجز دعوى العليان

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم أحمد
أجلت محكمة الاستئناف محاكمة المرشح السابق مساعد القريفة إلى الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري، ورفضت طلبا قدمه دفاعه بإخلاء سبيله.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس القريفة لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة خلال حملته الانتخابية.
كما حجزت «الاستئناف» الدعوى المتهم فيها النائب السابق حمد العليان للحكم في الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس العليان لمدة سنتين عن تهم تتعلق بالطعن في صلاحيات الأمير على خلفية تغريدات دونها بحسابه في منصة «x».
يذكر أن محكمة الاستئناف خلال الجلسة الماضية، والتي عقدت قبل شهرين، حكمت بإخلاء سبيل العليان بكفالة 2000 دينار مع منعه من السفر.
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