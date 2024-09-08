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الاستئناف تؤجل محاكمة القريفة وتحجز دعوى العليان

9/8/2024 6:05:23 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم أحمد

أجلت محكمة الاستئناف محاكمة المرشح السابق مساعد القريفة إلى الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري، ورفضت طلبا قدمه دفاعه بإخلاء سبيله.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس القريفة لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة خلال حملته الانتخابية.

كما حجزت «الاستئناف» الدعوى المتهم فيها النائب السابق حمد العليان للحكم في الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس العليان لمدة سنتين عن تهم تتعلق بالطعن في صلاحيات الأمير على خلفية تغريدات دونها بحسابه في منصة «x».

يذكر أن محكمة الاستئناف خلال الجلسة الماضية، والتي عقدت قبل شهرين، حكمت بإخلاء سبيل العليان بكفالة 2000 دينار مع منعه من السفر.

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