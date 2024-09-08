مؤشرات الأسهم الأمريكية تتراجع بعد تقرير الوظائف الضعيف

(MENAFN
) شهدت المؤشرات الرئيسية للأسواق الأمريكية انخفاضًا حادًا يوم الجمعة، مدفوعةً بتقرير وظائف أضعف من المتوقع صادر عن وزارة العمل، مما أدى إلى زيادة التوقعات بشأن خفض كبير لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر. يتجه مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو أسوأ أسبوع له منذ مارس 2023 حيث يتفاعل المستثمرون مع بيانات الوظائف المخيبة لشهر أغسطس ويتجهون بعيدًا عن الأسهم التقنية. وفقًا لوزارة العمل، أضافت الاقتصاد الأمريكي 142,000 وظيفة فقط في أغسطس، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 164,000 وظيفة. علاوة على ذلك، تم تعديل بيانات الوظائف لشهر يوليو إلى 89,000، وزاد القطاع الخاص غير الزراعي بـ 118,000 وظيفة، مقارنةً بالتوقعات التي كانت 139,000. كما أظهرت بيانات يوليو المعدلة للقطاع الخاص انخفاضًا إلى 74,000 وظيفة.
فيما يتعلق بتحركات الأسهم، انخفض مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.62 بالمئة، مغلقًا عند 5,414.32 نقطة. كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بشكل أكبر بنسبة 2.48 بالمئة، لينهي عند 1,670,096 نقطة. شهد مؤشر مؤشر داو جونز الصناعي أيضًا انخفاضًا، حيث خسر حوالي 377.50 نقطة، أو 0.93 بالمئة، ليصل إلى 40,378.25 نقطة. تعكس الاستجابة العامة للسوق قلق المستثمرين بشأن ضعف نمو الوظائف وتأثيره المحتمل على سياسات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.
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