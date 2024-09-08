الاقتصاد الأمريكي يسجل تباطؤًا في زيادة الوظائف في أغسطس

(MENAFN
) في أغسطس، شهد الاقتصاد الأمريكي زيادة أبطأ من المتوقع في نمو الوظائف، مما قد يؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة العمل، أضافت القطاعات غير الزراعية 142,000 وظيفة الشهر الماضي، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 164,000 وظيفة. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل عدد الوظائف المضافة في يوليو نزولاً إلى 89,000، مما يعكس نموًا أكثر تواضعًا من التقرير الأولي. كما شهد القطاع الخاص غير الزراعي زيادة أقل، حيث أضيفت 118,000 وظيفة في أغسطس مقارنةً بالتوقعات التي كانت 139,000 وظيفة. وتم تعديل أرقام يوليو لهذا القطاع أيضًا نزولاً إلى 74,000 وظيفة.
وعلى الرغم من هذه المكاسب الأقل من المتوقع في الوظائف، فإن البيانات لا تشير إلى تدهور كبير في ظروف سوق العمل. انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر اقتصاد في العالم، إلى 4.2% في أغسطس، متماشياً مع التوقعات ومنخفضاً عن 4.3% في يوليو. يشير هذا المعدل الثابت للبطالة إلى أن سوق العمل لا يزال مرنًا، حتى في ظل تباطؤ نمو الوظائف. نتيجة لذلك، قد لا يرى الاحتياطي الفيدرالي الحاجة إلى خفض كبير في أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، نظرًا للاستقرار العام في بيانات التوظيف والبطالة.
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