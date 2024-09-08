وكالة السلامة الجوية الأوروبية تتوجه لإجراءات فحص خاصة لمحركات طائرات إيرباص

(MENAFN
) أصدرت وكالة السلامة الجوية الأوروبية توجيهًا بفحص خاص لمحركات طائرات
إيرباص أ350 بعد حريق اندلع في الهواء لطائرة تابعة لشركة كاثي باسيفيك أدى إلى تعليق مؤقت لبعض طائرات الشركة، ووفقًا للتقرير، طلبت وكالة السلامة الجوية الأوروبية من المشغلين فحص وصلات خراطيم الوقود المرنة داخل محركات طراز أ 350-1000 خلال الأيام الثلاثين المقبلة للتحقق من أي أضرار، وهذه الإجراءات الاحترازية تؤثر على حوالي 86 طائرة
قيد التشغيل حاليًا على مستوى العالم التي تستخدم هذه المحركات، وتتعاون إيرباص و"رولز رويس هولدينغز"، الشركة المصنعة لمحركات ترينت إكس دبليو بي التي تدعم طائرات أ 350، مع وكالة السلامة الجوية الأوروبية لضمان سلامة المحركات المستمرة.
كما أوضحت الوكالة أن توجيه الفحص هذا لا يشمل طراز أ 350-900 الأصغر، مما يشير إلى أن النسخة المستخدمة في أ 350-900 لا تتطلب في الوقت الحالي نفس الفحص، وتأتي هذه الخطوة من وكالة السلامة الجوية الأوروبية بعد تأكيد رسمي لحريق في المحرك حدث في وقت سابق هذا الأسبوع على متن رحلة كاثي باسيفيك سي إكس 383، والتي اضطرت للعودة إلى هونغ كونغ بعد وقت قصير من مغادرتها إلى زيورخ، سويسرا. تم اكتشاف الحريق وإخماده بسرعة، وصف فلوريان غيليميت، المدير التنفيذي لوكالة السلامة الجوية الأوروبية ، التوجيه بأنه "إجراء احترازي" استنادًا إلى نتائج التحقيق الأولية وفحوصات الطائرة المعنية.
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