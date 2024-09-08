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الصحة تلجأ لبعض المعاملات الورقية لحين إصلاح الخلل الفني في أحد أنظمتها

9/8/2024 5:19:44 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الصحة أن أحد أنظمتها قد تعرض لخلل فني فجر اليوم، وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجارِ تقييم مستوى الخلل.

وأكدت الوزارة أن إجراءات تحويل بعض أعمالها للمعاملات الورقية لحين
إصلاح هذا الخلل.

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