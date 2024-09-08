الصحة تلجأ لبعض المعاملات الورقية لحين إصلاح الخلل الفني في أحد أنظمتها

الصحة تلجأ لبعض المعاملات الورقية لحين إصلاح الخلل الفني في أحد أنظمتها
التاريخ
9/8/2024 5:19:44 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الصحة أن أحد أنظمتها قد تعرض لخلل فني فجر اليوم، وتم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وفك ترابط الأنظمة، وجارِ تقييم مستوى الخلل.
وأكدت الوزارة أن إجراءات تحويل بعض أعمالها للمعاملات الورقية لحين
إصلاح هذا الخلل.
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