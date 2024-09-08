الاحتلال يعتقل مواطنا ويعتدي على آخر ويحطم مركبته في دورا جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد مواطنا من بلدة دورا جنوب الخليل، واعتدت على آخر وحطمت مركبته.

وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب موسى أبو شرار، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على شاب لم -تُعرف هويته بعد، أثناء مروره على طريق القصر ببلدة دورا، وحطمت مركبته.

كما منعت تلك القوات المواطنين من العبور

مشيا على الأقدام عبر بوابة مخيم الفوار جنوبا، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق وعرة وبعيدة، للوصول إلى مصالحهم، واشغالهم.