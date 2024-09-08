الاحتلال يعتقل مواطنا ويعتدي على آخر ويحطم مركبته في دورا جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد مواطنا من بلدة دورا جنوب الخليل، واعتدت على آخر وحطمت مركبته.
وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب موسى أبو شرار، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.
كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على شاب لم -تُعرف هويته بعد، أثناء مروره على طريق القصر ببلدة دورا، وحطمت مركبته.
كما منعت تلك القوات المواطنين من العبور
مشيا على الأقدام عبر بوابة مخيم الفوار جنوبا، ما اضطر المواطنين إلى سلوك طرق وعرة وبعيدة، للوصول إلى مصالحهم، واشغالهم.
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