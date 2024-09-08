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الجزائر: 03ر48 بالمئة نسبة المشاركة الأولية في انتخابات الرئاسة

9/8/2024 5:12:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 8 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي أن نسبة المشاركة الأولية في انتخابات الرئاسة بلغت عقب غلق مكاتب التصويت 03ر48 بالمئة داخل البلاد فيما بلغت في الخارج 57ر19 بالمئة.
وقال شرفي في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت إن هذه النتائج أولية وسيتم مواصلة العمل والتدقيق في محاضر الفرز لمكاتب التصويت عبر كل مراكز الاقتراع على أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية قبل تحويلها إلى المحكمة الدستورية في وقت لاحق اليوم.
وأغلقت مكاتب الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية مساء أمس بعد انتهاء عملية التصويت ليتم على إثرها الشروع مباشرة في عملية فرز الأصوات بحضور ممثلي المترشحين الثلاثة لهذا الاستحقاق.
وتشير بيانات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات يقدر بنحو 24 مليون شخص بينهم 47 بالمئة إناثا و53 بالمئة ذكورا.
وكانت عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية الجزائرية قد انطلقت امس السبت ويتنافس فيها ثلاثة مرشحين بينهم المرشحان عن حزب (جبهة القوى الاشتراكية) يوسف أوشيش وعن (حركة مجتمع السلم) عبدالعالي شريف بالإضافة إلى الرئيس الحالي المرشح الحر عبدالمجيد تبون. (النهاية)

م ر / ا ب خ



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