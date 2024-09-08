الجزائر: 03ر48 بالمئة نسبة المشاركة الأولية في انتخابات الرئاسة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 8 - 9 (كونا) -- أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي أن نسبة المشاركة الأولية في انتخابات
الرئاسة بلغت عقب غلق مكاتب التصويت 03ر48 بالمئة داخل البلاد فيما بلغت في الخارج 57ر19 بالمئة.
وقال شرفي في مؤتمر صحفي مساء أمس السبت إن هذه النتائج أولية وسيتم مواصلة العمل والتدقيق في محاضر الفرز لمكاتب التصويت عبر كل مراكز الاقتراع على أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية قبل تحويلها إلى المحكمة الدستورية في وقت لاحق اليوم.
وأغلقت مكاتب الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية مساء أمس بعد انتهاء عملية التصويت ليتم على إثرها الشروع مباشرة في عملية فرز الأصوات بحضور ممثلي المترشحين الثلاثة لهذا الاستحقاق.
وتشير بيانات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات يقدر بنحو 24 مليون شخص بينهم 47 بالمئة إناثا و53 بالمئة ذكورا.
وكانت عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية الجزائرية قد انطلقت امس السبت ويتنافس فيها ثلاثة مرشحين بينهم المرشحان عن حزب (جبهة القوى الاشتراكية) يوسف أوشيش وعن (حركة مجتمع السلم) عبدالعالي شريف بالإضافة إلى الرئيس الحالي المرشح الحر عبدالمجيد تبون. (النهاية)
م ر / ا ب خ
MENAFN08092024000071011013ID1108648895
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