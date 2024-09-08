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مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق البرنامج التدريبي (المهارات اللغوية للإعلاميين)

9/8/2024 5:12:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 9 (كونا) -- أطلق مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد البرنامج التدريبي (المهارات اللغوية للإعلاميين) بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ووكالة أنباء الإمارات (وام) وعدد من منتسبي المؤسسات الحكومية والخاصة في البلاد.
ويتناول البرنامج الذي يقدمه الدكتور طارق بكري ويستخدم الأسلوب النظري والعملي في منهجه موضوع اللغة العربية وبنية الجملة ومكوناتها والأساسيات النحوية في التحرير وعلاقة اللغة بالتحرير الصحفي وكذلك الأخطاء اللغوية الشائعة في الكتابة الإعلامية وكيفية تجاوزها وتصحيحها.
كما يتطرق البرنامج الذي يستمر حتى 12 سبتمبر الجاري إلى الأصول الفنية واللغوية ومهارة الكتابة واستخدام اللغة في الخبر البسيط والمركب والتغطية الخبرية وقواعد الكتابة السليمة لغويا وتحريريا للمادة الإعلامية علاوة على علاقة اللغة العربية بأنواع المواد الإعلامية من ناحية الشكل والمضمون وتوظيف اللغة والمخزون المعرفي في المهارات الإعلامية.
ويعتبر مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الاعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني. (النهاية) م د م / خ د ع

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