مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية يطلق البرنامج التدريبي (المهارات اللغوية للإعلاميين)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 8 - 9 (كونا) -- أطلق مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية اليوم الأحد البرنامج التدريبي (المهارات اللغوية للإعلاميين) بمشاركة عدد من منتسبي وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ووكالة أنباء الإمارات (وام) وعدد من منتسبي المؤسسات الحكومية والخاصة في البلاد.
ويتناول البرنامج الذي يقدمه الدكتور طارق بكري ويستخدم الأسلوب النظري والعملي في منهجه موضوع اللغة العربية وبنية الجملة ومكوناتها والأساسيات النحوية في التحرير وعلاقة اللغة بالتحرير الصحفي وكذلك الأخطاء اللغوية الشائعة في الكتابة الإعلامية وكيفية تجاوزها وتصحيحها.
كما يتطرق البرنامج الذي يستمر حتى 12 سبتمبر الجاري إلى الأصول الفنية واللغوية ومهارة الكتابة واستخدام اللغة في الخبر البسيط والمركب والتغطية الخبرية وقواعد الكتابة السليمة لغويا وتحريريا للمادة الإعلامية علاوة على علاقة اللغة العربية بأنواع المواد الإعلامية من ناحية الشكل والمضمون وتوظيف اللغة والمخزون المعرفي في المهارات الإعلامية.
ويعتبر مركز (كونا) لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الاعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني. (النهاية) م د م / خ د ع
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