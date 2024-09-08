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مصفاة ميناء عبدالله تحقق المركز الأول عالميا في هندسة المخاطر وفق مسح لشركة (مارش) الأمريكية

9/8/2024 5:12:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد المطيري
الكويت - 8 - 9 (كونا) -- حققت مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية المرتبة الأولى عالميا في هندسة إدارة المخاطر وفق مسح ميداني أجرته شركة (مارش) الأمريكية المختصة بإدارة المخاطر وتوفير التغطيات التأمينية.
وقالت الرئيس التنفيذي بشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن المسح الميداني شمل 230 مصفاة كبرى لتكرير النفط حول العالم معربة عن فخرها بتحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي يعكس مدى التزام الشركة بأعلى معايير السلامة التشغيلية.
وأكدت الخطيب حرص الشركة على تطبيق أحدث التقنيات والاستعانة بأفضل الممارسات في مجال السلامة والاعتمادية مبينة أن المصفاة تصدرت قائمة شركات التكرير العالمية بتحقيقها معدل نقاط تاريخيا بلغ 6ر102 نقطة في المسح الذي يختص بقياس ومقارنة جودة هندسة المخاطر.
وأوضحت أن المسح الميداني نفذه ائتلاف يضم مجموعة من شركات التأمين العالمية بقيادة شركة (مارش) الأمريكية مشيرة إلى أن هذه النتيجة "غير المسبوقة" تعد ثمرة للجهود المستمرة التي تبذلها فرق العمل المعنية في المصفاة والتي يعمل أفرادها بكل تفان واخلاص وبروح الفريق الواحد.
وذكرت أن برامج التدريب والتأهيل المتطورة التي تقدمها الشركة للعاملين أسهمت بفاعلية في تحقيق مثل هذه الإنجازات التي تمنحها العديد من المزايا الاستراتيجية المهمة وفي طليعتها تعزيز السمعة العالمية للشركة.
ولفتت إلى أن الاعتراف بمصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي كمصفاتين رائدتين عالميا في مجال هندسة المخاطر يعد دليلا على التزام الشركة بأعلى معايير السلامة والتميز وهو ما يعزز مكانتها كشريك موثوق في صناعة النفط والغاز العالمية.
وأشادت الخطيب بالجهود المخلصة التي يبذلها جميع العاملين في شركة البترول الوطنية الكويتية لافتة إلى أن هذا الإنجاز لا يسجل للشركة فحسب بل يعد إنجازا وطنيا ومؤشرا لمدى التقدم الذي تحرزه دولة الكويت في مختلف المجالات كما يؤكد مكانة وتأثير البلاد على مستوى هذه الصناعة الحيوية المهمة. (النهاية)

خ م / ه ث



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