سمو أمير البلاد يهنئ اللاعب فيصل سرور بفوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب البارالمبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 8 - 9 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى اللاعب فيصل سرور عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في نهائيات دفع الجلة (فئة إف 63) ضمن دورة الألعاب البارالمبية والتي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.
مشيدا سموه رعاه الله بهذا الإنجاز الرياضي
المشرف والذي أكد على قدرة الشباب الكويتي لا سيما من فئة ذوي الهمم على تجاوز كل الصعاب وتحقيق مثل هذه الإنجازات المشرفة متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح للإسهام في رفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية. (النهاية)
ن و ف
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