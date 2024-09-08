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سمو أمير البلاد يهنئ اللاعب فيصل سرور بفوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب البارالمبية

9/8/2024 5:12:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 9 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى اللاعب فيصل سرور عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالميدالية الذهبية في نهائيات دفع الجلة (فئة إف 63) ضمن دورة الألعاب البارالمبية والتي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس.
مشيدا سموه رعاه الله بهذا الإنجاز الرياضي المشرف والذي أكد على قدرة الشباب الكويتي لا سيما من فئة ذوي الهمم على تجاوز كل الصعاب وتحقيق مثل هذه الإنجازات المشرفة متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح للإسهام في رفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية. (النهاية)

ن و ف



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