ضباط إسرائيليون كبار: المستوى السياسي يدفع لحرب“يأجوج ومأجوج” في الضفة الغربية



وبالتزامن أيضا، يؤكد إسرائيلي سابق مما حذر منه جنرالات في الاحتياط بقوله:“نحن الآن لسنا على بُعد خطوة واحدة من النصر، بل على بُعد خطوة واحدة من هزيمة استراتيجية”.



ويبدو أن هناك في إسرائيل من يبحث عن التصعيد واستبعاد الحلول على أنواعها بحثا عن“الخلاص” من خلال حسم الصراع بدلا من إدارته أو تأجيله أو تسويته؛ طمعا بالأرض الفلسطينية، ولدوافع“مسيحيانية غيبية”.



حتى الآن، فشلت الضغوط الخارجية على حكومة الاحتلال من أجل إتمام صفقة وإنهاء الحرب. والولايات المتحدة تبدو غير راغبة بالضغط الفعال عليها لحسابات غريبة، جوهرها داخلية انتخابية قوامها التوجس من تدخل لوبيات صهيوينة وإسرائيلية في انتخابات الرئاسة، ومحاولة معاقبة الحزب الديموقراطي، وترجيح كفة دونالد ترامب في منافسة تبدو شديدة ومتكافئة.



هذا هو حال الضغط الخارجي الضعيف، الغربي والعربي على حد سواء، فهل تكون الضغوط الداخلية أكثر جدوى؟ في الماضي سبق ودفعت احتجاجات الشارع الإسرائيلي الواسعة لتراجع نتنياهو عن قراره بعزل وزير الدفاع يوآف غالانت في مارس/ آذار 2023 لانحيازه للموقف المناهض لمحاولة تغيير النظام القضائي- السياسي. وبعد الكشف عن مقتل ستة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة قبل أيام، تصاعدت الاحتجاجات، وبات تعداد المتظاهرين بمئات الآلاف لا عشرات الآلاف.

وهذا لابد يقلق نتنياهو في حال استمرت وتصاعدت الاحتجاجات رغم التعب والتردد بسبب الخوف من فكرة التظاهر في ذروة الحرب، ومن خسارة إسرائيل، وبسبب شهوة الانتقام وغيره.



غزونة الضفة الغربية: تدمير وتهجير



على خلفية الخوف من المجهول، ومما تحمله الأيام من تصعيد خطير، والاعتقاد بأن المخفي أعظم خاصة فيما يتعلق بنوايا وأولويات نتنياهو وحكومته، تعرب أوساط إسرائيلية عن مخاوفها من أن إفشال الصفقة سيعود كيدا مرتدا استراتيجيا على إسرائيل. أوّلا لأن بقاء المحتجزين في غزة وموتهم فيها هو مسألة أمن قومي وينطوي على ضرب خطير لوعي وثقة الإسرائيليين، ولفكرة“العودة للدولة اليهودية الملجأ الأكثر أمنا لليهود في العالم”. وثانيا، فإن هذه الأوساط الإسرائيلية ترى أن عدم إطفاء النار الآن سيفتح الباب أمام اشتعالها بقوة في الضفة الغربية التي تشهد حالة توتر تتجه للغليان، وربما تشعل حربا أخطر مع حزب الله في توقيت غير ملائم.



الأقصى والانفجار العظيم



وهذا ما حذّر منه اليوم الأحد، ضباط كبار في جيش الاحتلال بقوا مجهولي الهوية، وتنقل عنهم صحيفة“يديعوت أحرونوت” في عنوان رئيس، قولهم إن المستوى السياسي (سموتريتش وبن غفير بالأساس) يشّجع التصعيد داخل الضفة الغريبة: إشعال حرب يأجوج ومأجوج. منبهين إلى أن اللغم الكبير الخطير هو الحرم القدسي الشريف، ومحاولة العبث به من خلال محاولة تغيير الوضع الراهن فيه، بحيث يُفتح للصلاة أمام اليهود على غرار الحرم الإبراهيمي في الخليل، فتاريخ الصراع يدلل على أن الانفجارات الكبرى حصلت بعد الاعتداء على الأقصى، الصرح الديني الوطني الحضاري المسكون به الفلسطينيون منذ هبة البراق عام 1929.



بقاء المحتجزين في غزة وموتهم فيها هو ضرب خطير لوعي وثقة الإسرائيليين، ولفكرة العودة للدولة اليهودية الملجأ الأكثر أمنا لليهود في العالم

ويتهم هؤلاء الضباط الكبار، نتنياهو ووزراءه بالمراوحة في المكان وعدم اتخاذ قرارات، ويتدارسون إمكانية الاستقالة.



وهذا ما يؤكده المحلل السياسي في الصحيفة شمعون شيفر الذي يقول:“قبل أن نقدم على استذكار عام على 7 أكتوبر، من المفضّل فهم وضعنا في هذه الحرب التي لن تنتهي في العام القادم حسب كل المؤشّرات”.



ويمضي في ترسيم حقيقة الواقع المغاير عن الصورة المعلنة في إسرائيل رسميا:“عدا عن عدم استعادة المخطوفين، فإننا نواجه حقيقة عدم إلحاق هزيمة بحماس، وعدم رفع راية بيضاء داخل قطاع غزة، حيث تواصل الحركة استنزاف جنودنا، وتتمسك بموقفها في مفاوضات الصفقة والشروط التي طرحتها منذ البداية. أما نتنياهو، فيواصل رواية قصص كاذبة حول محور فيلادلفيا. لكن المسألة الأكثر قلقا في المفاوضات، هي مطالبة حماس بتحرير مئات الأسرى القدامى المحكومين بالمؤبد”.



وعن مفاعيل الاحتجاجات، يقول شيفر:“أجرؤ على القول إن تجليات التضامن الشعبي مع المخطوفين وذويهم لا تؤثر على صناع القرار. فالأبواب موصدة، وصرخات الشارع لا تصلهم، فيما عادت إسرائيل لما كانت عليه قبل الحرب: الكل يتصارع مع الكل: أنصار ومعارضو تغيير نظام القضاء”.



غزونة الضفة الغربية وضفضفة غزة



تشارك محررّة الشؤون السياسية في صحيفة“هآرتس” نوعا لانداو، في التحذير مما هو آتٍ. فتقول إن قتل الأبرياء الفلسطينيين في الضفة الغربية بات روتينا وبأعداد لا يتخيلها العقل. بالمقابل في غزة، تتتطور الأحداث نحو حكم عسكري، ويبدو أن منع مشاهد يوم القيامة (الانفجار العظيم للصراع) الآخذ بالاقتراب، مرتبطة بإتمام صفقة ووقف الحرب.



وتتابع محذرة بصوت عال مما يذكّر بالصراعات الدموية التاريخية في منطقة البلقان شرقي أوروبا:“نحن أمام خطر حقيقي: غزونة الضفة الغربية وضفضفة غزة. حيث تحدث مسيرتان تنتجان واقعا خطيرا في محورين متشابكين تتفاقمان منذ 7 أكتوبر وتبعاتها خطيرة”.



وينضم لهذه الرؤية آفيدان فريدمان، حاخام من مستوطنة“إفرات” بالضفة الغربية. فيقول في حديث لملحق صحيفة“هآرتس”، إن الحلم الصهيوني لن يبقى طالما استمرت آثام الإسرائيليين واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين. محذرا من تقديس المجتمع الإسرائيلي -خاصة المستوطنين- للقوة. ويدعو فريدمان لإتمام صفقة تستعيد المخطوفين، ويؤيد فرض عقوبات على مستوطنين عنيفين.

ويؤكد مجددا مناهضته بيع السلاح الإسرائيلي لأنظمة استبدادية في العالم.



مراوحة في المكان



من جهته، يؤكد غلعاد شارون، نجل رئيس حكومة الاحتلال السابق أريئيل شارون في مقال تنشره“يديعوت أحرونوت”، أن نتنياهو ضعيف لا يعرف اتخاذ قرارات، وعاجز عن الحسم وأن الكابنيت أضعف .



ويضيف داعيا هو الآخر لصفقة:“في الأيام الاعتيادية هذا غير كاف. وفي الفترة الحالية (الحرب) ببساطة هذا غير محتمل. علينا بصفقة تعيد كل المخطوفين مرة واحدة مع الثمن الذي تستطيع الدولة تسديده”.



في سياق متصل، كان الوزير الأسبق حاييم رامون (حزب العمل) قد واصل التحذير من هزيمة استراتيجية لإسرائيل في مقال نشرته صحيفة“معاريف” جاء في مقدمته:“إليكم بعض الحقائق الصعبة التي لا يجرؤ المستويان السياسي والعسكري على قولها. بعد 11 شهراً على الحرب، لم نحقّق هدفاً واحداً. صحيح أننا ضربنا حماس بقوة، لكننا لم ندمّر سلطتها المدنية، ولم نقضِ على قدرتها العسكرية، ولم نحرر كلّ المخطوفين، ولم نُرجع الأمن إلى الجنوب. يجب الإشارة إلى عضو الكنيست غادي أيزنكوت الذي كانت لديه الشجاعة للاعتراف بذلك أمام الجمهور، وكونه كان مراقباً في كابينت الحرب، فهو أيضاً يتحمل المسؤولية عن الوضع الذي وصلنا إليه. نحن الآن لسنا على بُعد خطوة واحدة من النصر، بل على بُعد خطوة واحدة من هزيمة استراتيجية. لكن السياسيين في الائتلاف والمعارضة، غير مستعدين لتقديم خطة استراتيجية جديدة، لأن هذا يتطلب منهم شرح أثمانها الحقيقية للجمهور”.



احتلال عسكري شامل



وكرر رامون مقولته بأن الطريقة الوحيدة لتحقيق أهداف الحرب؛ أي القضاء على حُكم حماس، وعلى قدراتها العسكرية، كانت بواسطة احتلال عسكري شامل، وحُكم عسكري مؤقت، وسيطرة أمنية دائمة على قطاع غزة. زاعما أن هذا ما كان يجب فعله منذ بداية الحرب، وهذا ما كان يجب أن فعله منذ عدة أشهر عندما عرفنا أنه من المؤكد أن الخطة التي وضعتها رئاسة هيئة الأركان العامة لن تحقق أهداف الحرب. والآن، يبدو أن الوقت تأخر، بينما الجيش منهك، ووضعنا الدولي سيئ جداً.



ويضيف:“مخطط صفقة المخطوفين المقترح حالياً هو بمثابة كارثة. لكن ليس لدى السياسيين على طرفَي المتراس الجرأة على القول للجمهور إن السبيل الوحيد لإعادة المخطوفين هو إبرام صفقة من مرحلة واحدة، تُنهي فيها إسرائيل الحرب بصورة رسمية، وتعيد حماس كل المخطوفين دفعة واحدة (طبعاً، ليس لديهم الجرأة على ذِكر الثمن الباهظ الذي سندفعه في مقابل هذه الصفقة)”.



ويقول رامون إنه استناداً إلى أيزنكوت، فإن الأغلبية الساحقة في مجلس الحرب المصغر والعام، تدفع في اتجاه صفقة من“مرحلة واحدة”. لكن بدلاً من النضال من أجل ذلك، فإنهم خضعوا لنتنياهو الذي يريد عقد صفقة على مراحل.



ويخلص رامون للقول:“صحيح أن هذه الحقائق صعبة ومخيفة. فوضع إسرائيل الأمني هو الآن في أدنى مستوياته. وأمامنا أيام صعبة، ويبدو أننا سنتورط في حروب أُخرى خلال الأعوام المقبلة. لكن كذب السياسيين والضباط الكبار علينا، يمنعنا من النظر إلى الواقع بصورة صحيحة، واستخلاص النتائج المطلوبة من الإخفاق الكبير في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والإدارة الفاشلة للحرب. حان الوقت الذي يجب على كل الذين يكذبون علينا -لاعتبارات سياسية وشخصية- إخلاء الساحة وتركها لزعماء يقولون الحقيقة للشعب”.



حرب استنزاف



ويتقاطع معه يوعاز هندل (انشق عن حزب“أزرق- أبيض” برئاسة غانتس) وهو الآخر وزير سابق، حيث قال في مقال نشرته صحيفة“يسرائيل هيوم”:“نحن نُجري نقاشاً سطحياً بشأن محور تكتيكي. من الأسهل لرئيس الحكومة والكابينت التهرب من اتخاذ قرارات تتعلق بتحديات كبيرة، مثل حزب الله وإيران، وحتى شمال قطاع غزة.

لقد أصبح محور فيلادلفيا ملاذاً يهرب إليه أيضاً المعارضون للحكومة، كأن الانسحاب منه سيعيد المخطوفين. وفي الحقيقة، لا يوجد نقاش حقيقي، بل فوضى”.



ويرى هندل بضرورة السيطرة أعواماً طويلة على قطاع غزة، وجباية ثمن باهظ على صعيد الوعي، وضغط مكثف لإعادة المخطوفين، فضلاً عن مرونة تكتيكية في المفاوضات لإعادتهم.



وحسب هندل، فإن الأهداف العليا هي أن يكون قطاع غزة مقطّع الأوصال، ومنزوع السلاح في الأعوام القادمة، إضافة إلى استعادة المخطوفين، ووجود عسكري دائم هناك.



ويختتم انتقاداته بالتوافق مع مراقبين إسرائيليين خاصة جنرالات في الاحتياط يخشون من“لبننة” القطاع، ومن الغرق في وحل غزة بقوله:“إذا كانت الحكومة الإسرائيلية غير مؤهلة لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، بل معالجةٍ فقط لمحور واحد، فإننا لن نحقق الحسم، بل سنغرق في حرب استنزاف طويلة”.-(وكالات)