حجاوي اليرموك تشارك بمشروعين طلابيين في معرض سوفكس العسكري 2024

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شارك مجموعة من طلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة
اليرموك، في افتتاح معرض
معدات العمليات الخاصة سوفكس 2024 الذي رعاه جلالة الملك في مدينة العقبة، بحضور سمو ولي العهد.
وجاءت مشاركة طلبة الكلية في المعرض من خلال مشروعين، ضمن جناح المشاريع الإبداعية لطلبة الجامعات الأردنية.
المشروع الأول، حمل عنوان "خوذة ذكية للأغراض العسكرية" وهو عبارة عن مشروع تخرج للطلبة، لينا القرعان، محمد غرايبة من قسم هندسة الإلكترونيات، وعمر خطاطبة من قسم هندسة الحاسوب، ولمى الخطيب من قسم هندسة الاتصالات، بإشراف الدكتورة يسرى عبيدات من قسم هندسة الإلكترونيات.
كما وحصل هذا المشروع على دعم مادي من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية بالتعاون مع مركز التصميم والتطوير الأردني.
المشروع الثاني، حمل عنوان "روبوت متعدد الاستخدامات لأنظمة السلامة" بإشراف الدكتور غازي مقابلة من قسم الهندسة الصناعية، وهو عبارة عن مشروع تخرج للطلبة، عبد الرحمن امصيعي وفاطمة العرسان وسارة الدعابسة من قسم الهندسة الصناعية.
من جهته، أكد عميد الكلية الدكتور محمد الزبيدي، إن مشاركة الطلبة في مثل هذه المعارض، يأتي تجسيدا لفلسفة الجامعة المتمثلة بـ إشراك طلبتها في الفعاليات التي تربط مشاريعهم الإبداعية بسوق الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز الانتماء الوطني من خلال مشاريع لها تطبيقات عسكرية.
يذكر أن المعرض عُقد على مدار 3 أيام، بمشاركة 73 دولة، وأكثر من 300 شركة عالمية عارضة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، بمشاركة قادة عسكريين ومسؤولين مدنيين من دول شقيقة وصديقة.
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