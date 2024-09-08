حجاوي اليرموك تشارك بمشروعين طلابيين في معرض سوفكس العسكري 2024

MENAFN - Alghad Newspaper) شارك مجموعة من طلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في اليرموك، في افتتاح معدات العمليات الخاصة سوفكس 2024 الذي رعاه جلالة الملك في مدينة العقبة، بحضور سمو ولي العهد.



وجاءت مشاركة طلبة الكلية في المعرض من خلال مشروعين، ضمن جناح المشاريع الإبداعية لطلبة الأردنية.



المشروع الأول، حمل عنوان "خوذة ذكية للأغراض العسكرية" وهو عبارة عن مشروع تخرج للطلبة، لينا القرعان، محمد غرايبة من قسم هندسة الإلكترونيات، وعمر خطاطبة من قسم هندسة الحاسوب، ولمى الخطيب من قسم هندسة الاتصالات، بإشراف الدكتورة يسرى عبيدات من قسم هندسة الإلكترونيات.



كما وحصل هذا المشروع على دعم مادي من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية بالتعاون مع مركز التصميم والتطوير الأردني.



المشروع الثاني، حمل عنوان "روبوت متعدد الاستخدامات لأنظمة السلامة" بإشراف الدكتور غازي مقابلة من قسم الهندسة الصناعية، وهو عبارة عن مشروع تخرج للطلبة، عبد الرحمن امصيعي وفاطمة العرسان وسارة الدعابسة من قسم الهندسة الصناعية.



من جهته، أكد عميد الكلية الدكتور محمد الزبيدي، إن مشاركة الطلبة في مثل هذه المعارض، يأتي تجسيدا لفلسفة الجامعة المتمثلة بـ إشراك طلبتها في الفعاليات التي تربط مشاريعهم الإبداعية بسوق الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز الانتماء الوطني من خلال مشاريع لها تطبيقات عسكرية.



يذكر أن المعرض عُقد على مدار 3 أيام، بمشاركة 73 دولة، وأكثر من 300 شركة عالمية عارضة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، بمشاركة قادة عسكريين ومسؤولين مدنيين من دول شقيقة وصديقة.