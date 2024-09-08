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الأرصاد: استمرار هطول الأمطار على عدد من المناطق وضباب في عسير وجازان

9/8/2024 4:58:15 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة,في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من مناطق نجران ، المدينة المنورة ، حائل القصيم و الرياض.
كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي جازان وعسير .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى ثلاث أمتار مع تكون السحب الرعدية الممطرة ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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