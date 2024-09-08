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بـ3 عقوبات..الجوازات تصدر 23,871 قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين مخالفين

9/8/2024 4:58:15 AM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق (23,871) قراراً إدارياً خلال شهر صفر 1446هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل. وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

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