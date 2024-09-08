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انعقاد المجلس الوزاري الـ 161 لمجلس التعاون غدا

9/8/2024 4:58:14 AM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً، اجتماع المجلس الوزاري الـ 161 لمجلس التعاون، و 3 اجتماعات وزارية مشتركة بين مجلس التعاون مع كلٍّ من روسيا الاتحادية وجمهورية الهند وجمهورية البرازيل، وذلك في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن اجتماع المجلس الوزاري الـ 161 لمجلس التعاون، سيعقد برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر - رئيس الدورة الحالية - للمجلس الوزاري، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وسيعقد على هامشه الاجتماع الوزاري المشترك السابع للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، بحضور معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، والاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الهند،
بحضور وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، والاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية البرازيل، بحضور وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا.
وأضاف الأمين العام، أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ (44) بمدينة الدوحة ديسمبر 2023م، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.
وأشار البديوي بأن الاجتماعات المشتركة مع الجانب الروسي والهندي والبرازيلي، التي ستنعقد كلاً على حدة وعلى هامش اجتماع المجلس الوزاري الـ 161، تأتي في إطار حرص دول المجلس على استكشاف وفتح آفاق جديدة للتعاون من جهة، وتعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع الدول والمنظمات في العالم من جهة أخرى، وأنه سيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة عدة مواضيع في العديد من المجالات التي تخدم مصالح الجانبين المشتركة وتحقق الفوائد لشعوبهم.

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