مدن المغرب تتجه للسندات كتمويل جديد لمشاريعها - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت مدن المغرب تهتم بتنويع مصادر تمويلها عبر طريقة بديلة وغير مسبوقة على المستوى المحلي والإقليمي تتمثل في إصدار سندات بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.





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كانت مدينة أكادير، الواقعة وسط المملكة، أصدرت في 2022 سندات بقيمة مليار درهم (100 مليون دولار)، وهي التجربة الأولى محلياً وإقليمياً وقارياً على صعيد المدن، وشارك فيها البنك الأوروبي بنسبة 40% إضافة إلى مستثمرين من المؤسسات المحلية.





بعد نجاح هذه التجربة، يسعى البنك الأوروبي لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا التمويل البديل، وتلقت المؤسسة المالية بالفعل طلبات دعم لإصدار سندات من 5 مدن على الأقل، بحسب أنطوان سالي دو شو مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، في حديث لـ”الشرق”.





الاستعداد لكأس العالم 2030

يأتي هذا التوجه في وقت تستعد فيه المدن الكبرى في المملكة لاحتضان مباريات كأس العالم 2030 باشتراك مع البرتغال وإسبانيا، وهو موعد يستلزم استثمارات في البنية التحتية وتأهيل الملاعب، إضافة إلى مشاريع لتحلية مياه البحر لمواجهة ندرة المياه بعد توالي سنوات الجفاف في البلاد.





لم يتم إصدار سندات اقتراض من طرف الحكومات المحلية في السنوات الماضية، وأرجع مدير البنك الأوروبي ذلك إلى ظروف السوق غير المناسبة، لكنه توقع أن“يتحقق ذلك في العام المقبل في ظل حاجة أغلب المدن لتنويع مصادر تمويلها”.

لبشير بنحماد، المكلف بالمالية والميزانية في مجلس مدينة أكادير، ذكر أن“تجربة إصدار سندات للاقتراض لأول مرة مكنت من الوفاء بالتزام البرنامج الاستثماري للمدينة، إضافة إلى دعم تقني من طرف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبدأنا نفكر في إصدار سندات خضراء في العام المقبل لتمويل جزء من التزامات موازنة 2025”.

بديل تمويلي

لا تتوفر لدى مدن المغرب مصادر تمويل كثيرة، فباستثناء التمويلات التي يوفرها صندوق التجهيز الجماعي، وهو بنك حكومي مخصص للمدن، فإن البنوك التجارية غير متحمسة لإقراض الحكومات المحلية نظراً لصعوبة تقييم وتحليل المخاطر المرتبطة بها.

“تمثل السندات أداة تمويلية بديلة خصوصاً أن المدن لديها مشاريع كبرى بالبنية التحتية للاستعداد لاحتضان كأس العالم. ونقدم أيضاً دعماً فنياً لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات”، بحسب أنطوان سالي دو شو.

اهتمام المدن بتنويع مصادر تمويلها تجلى بشكل واضح في مداخلات عدد من مسؤولي المدن والجهات خلال لقاء نظمه البنك الأوروبي الأسبوع الجاري في العاصمة الرباط حضرته“الشرق”، وهو توجه مدعوم من جانب الهيئة المغربية لسوق الرساميل ووزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية.

بدأ البنك الأوروبي عملياته في المملكة عام 2012، وحتى اليوم تجاوزت تمويلاته أكثر من 5 مليارات يورو لصالح 100 مشروع في قطاعات متعددة، مع تركيز على شركات القطاع الخاص والحكومات المحلية.





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