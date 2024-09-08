Sunday, 08 September 2024 03:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماليزيا وإندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة - جريدة البورصة

9/8/2024 4:58:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اتفقت ماليزيا وإندونيسيا على تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز مبادرات الطاقة المتجددة والنهوض بشبكة كهرباء رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) وذلك لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

وقال النائب الثاني لرئيس الوزراء الماليزي فضيلة يوسف -وفقا لوكالة الأنباء الماليزية-“إن فريق العمل الذي تم إنشاؤه بعد اجتماعين ثنائيين مع الوزير المنسق للشئون البحرية والاستثمار الإندونيسي لوهوت بينسار باندجيتان، ووزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي بهليل لاهاداليا، سوف يستكشف جدوى صناعة خضراء مشتركة بين“ساراواك” الماليزية و”كاليمانتان” الإندونيسية.

موضوعات متعلقة الوكالة الدولية للطاقة: الطلب العالمي على الفحم سيظل دون تغيير خلال عامي 2024 و2025 ماسك ينفي تقريرا عن إجراء شركته إكس.إيه.آي محادثات بشأن إيرادات تسلا واشنطن تحذر من تزايد المخاطر على الشركات في هونج كونج المصدر:

MENAFN08092024000202011048ID1108648813

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث