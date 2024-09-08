ماليزيا وإندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اتفقت ماليزيا وإندونيسيا على تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز مبادرات الطاقة المتجددة والنهوض بشبكة كهرباء رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) وذلك لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.
وقال النائب الثاني لرئيس الوزراء الماليزي فضيلة يوسف -وفقا لوكالة الأنباء الماليزية-“إن فريق العمل الذي تم إنشاؤه بعد اجتماعين ثنائيين مع الوزير المنسق للشئون البحرية والاستثمار الإندونيسي لوهوت بينسار باندجيتان، ووزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي بهليل لاهاداليا، سوف يستكشف جدوى صناعة خضراء مشتركة بين“ساراواك” الماليزية و”كاليمانتان” الإندونيسية.
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