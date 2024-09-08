ماليزيا وإندونيسيا تتفقان على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) اتفقت ماليزيا وإندونيسيا على تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز مبادرات الطاقة المتجددة والنهوض بشبكة كهرباء رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) وذلك لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

وقال النائب الثاني لرئيس الوزراء الماليزي فضيلة يوسف -وفقا لوكالة الأنباء الماليزية-“إن فريق العمل الذي تم إنشاؤه بعد اجتماعين ثنائيين مع الوزير المنسق للشئون البحرية والاستثمار الإندونيسي لوهوت بينسار باندجيتان، ووزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي بهليل لاهاداليا، سوف يستكشف جدوى صناعة خضراء مشتركة بين“ساراواك” الماليزية و”كاليمانتان” الإندونيسية.

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