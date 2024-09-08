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الناتج غير النفطي السعودي ينمو 4.9% بالربع الثاني من 2024 - جريدة البورصة

9/8/2024 4:58:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حققت النشاط غير النفطي السعودي نمواً بلغ 4.9% خلال الربع الثاني من العام، متجاوزة تقديرات أواخر يوليو والبالغة 4.4%.

وفق بيانات الناتج المحلي السعودي للربع الثاني، الصادرة عن هيئة الاحصاء، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش 0.3%، بينما كانت التقديرات تشير إلى 0.4%.

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في حين أن أداء الأنشطة النفطية سجل انكماشاً بنسبة 8.9%، مقارنة بتقديرات يوليو عند 8.5%.


المصدر:

MENAFN08092024000202011048ID1108648812

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