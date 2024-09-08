الناتج غير النفطي السعودي ينمو 4.9% بالربع الثاني من 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) حققت النشاط غير النفطي السعودي نمواً بلغ 4.9% خلال الربع الثاني من العام، متجاوزة تقديرات أواخر يوليو والبالغة 4.4%.
وفق بيانات الناتج المحلي السعودي للربع الثاني، الصادرة عن هيئة الاحصاء، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش 0.3%، بينما كانت التقديرات تشير إلى 0.4%.
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في حين أن أداء الأنشطة النفطية سجل انكماشاً بنسبة 8.9%، مقارنة بتقديرات يوليو عند 8.5%.
المصدر:
MENAFN08092024000202011048ID1108648812
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