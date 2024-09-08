علاء عز: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تتمتع بقوة شرائية تتجاوز 1.4 تريليون دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف الأفريقية، على أهمية السعي لاستغلال منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية التي تتمتع بقوة شرائية تتجاوز 1،4 تريليون دولار وتفتح آفاق أكبر للتعاون الثلاثي سواء في الصناعة أو تنفيذ مشاريع
البنية التحتية.
جاء ذلك خلال كلمته، امام منتدى المستثمرين الصيني الإفريقي الثامن والذي عقد على هامش قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين.
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وأشار عز في بيان وزع اليوم ،الى وجوب العمل على تنمية التجارة والاستثمار المشترك، خاصة بعد قيام حكومات إفريقيا بتطوير مناخ أداء الأعمال ببنية تشريعية واجرائية مستحدثة وجاذبة، مدعومة بالبنية التحتية الحديثة اللازمة، واليات تمويلية ميسرة من بنك التنمية الصيني CDB، وبنك التنمية الجديدNDB ، وخدمات داعمة من المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT، والذى يجب أن يتكامل مع تطوير قطاع النقل واللوجستيات ، بمشروعات مثل طريق الإسكندرية – كيب تاون، وحلايب -ندجامينا – داكار، ومواني محورية بظهير صناعي لوجيستي، مثل محور قناة السويس.
ودعا أمين عام اتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف الأفريقية ، الشركات لاغتنام الفرصة، لتصبح الشريك التجارى الرئيسى لإفريقيا، خاصة مع مبادرات فخامة الرئيس شى العشرة امس والتي تغطى العديد من مجالات التنمية البشرية والصناعة والزراعة والطاقة واللوجستيات، ومبادرته الكبرى للحزام والطريق.
وأكد عز ،على مبادرة الاتحاد لمد جسور التعاون مع نظيره الصينى CCPIT، حيث تم إنشاء غرفة صينية افريقية بحضور الرئيس الصينى شي جين بينغ، من أجل تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها القارة الافريقية، بتكنولوجيات الصين المتقدمة واستثماراتها.
المصدر:
MENAFN08092024000202011048ID1108648811
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