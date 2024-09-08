علاء عز: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تتمتع بقوة شرائية تتجاوز 1.4 تريليون دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أكد علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف الأفريقية، على أهمية السعي لاستغلال منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية التي تتمتع بقوة شرائية تتجاوز 1،4 تريليون دولار وتفتح آفاق أكبر للتعاون الثلاثي سواء في الصناعة أو تنفيذ البنية التحتية.

جاء ذلك خلال كلمته، امام منتدى المستثمرين الصيني الإفريقي الثامن والذي عقد على هامش قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين.

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وقبل يومين اختتمت بالعاصمة الصينية بكين أعمال قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقي (فوكاك) لعام 2024

وأشار عز في بيان وزع اليوم ،الى وجوب العمل على تنمية التجارة والاستثمار المشترك، خاصة بعد قيام حكومات إفريقيا بتطوير مناخ أداء الأعمال ببنية تشريعية واجرائية مستحدثة وجاذبة، مدعومة بالبنية التحتية الحديثة اللازمة، واليات تمويلية ميسرة من بنك التنمية الصيني CDB، وبنك التنمية الجديدNDB ، وخدمات داعمة من المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT، والذى يجب أن يتكامل مع تطوير قطاع النقل واللوجستيات ، بمشروعات مثل طريق الإسكندرية – كيب تاون، وحلايب -ندجامينا – داكار، ومواني محورية بظهير صناعي لوجيستي، مثل محور قناة السويس.

ودعا أمين عام اتحاد الغرف المصرية واتحاد الغرف الأفريقية ، الشركات لاغتنام الفرصة، لتصبح الشريك التجارى الرئيسى لإفريقيا، خاصة مع مبادرات فخامة الرئيس شى العشرة امس والتي تغطى العديد من مجالات التنمية البشرية والصناعة والزراعة والطاقة واللوجستيات، ومبادرته الكبرى للحزام والطريق.

وأكد عز ،على مبادرة الاتحاد لمد جسور التعاون مع نظيره الصينى CCPIT، حيث تم إنشاء غرفة صينية افريقية بحضور الرئيس الصينى شي جين بينغ، من أجل تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها القارة الافريقية، بتكنولوجيات الصين المتقدمة واستثماراتها.

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