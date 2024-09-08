أرباح جولدن بيراميدز تقفز إلى 35.7 مليون دولار في الربع الأول - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قفزت أرباح شركة جولدن بيراميدز بلازا، بنسبة 580% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 35.7 مليون دولار، مقارنة بربح 5.24 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.
فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 26.03 مليون دولار، مقابل 26.63 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.
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وتراجعت أرباح شركة“جولدن بيراميدز بلازا” بنسبة 38% خلال العام الماضي، لتصل 20.63 مليون دولار، مقارنة بربح 33.2 مليون دولار خلال 2022.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 91.07 مليون دولار، مقابل إيرادات 106.5 مليون دولار في العام الأسبق.
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