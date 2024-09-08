أرباح جولدن بيراميدز تقفز إلى 35.7 مليون دولار في الربع الأول - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قفزت أرباح شركة جولدن بيراميدز بلازا، بنسبة 580% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 35.7 مليون دولار، مقارنة بربح 5.24 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 26.03 مليون دولار، مقابل 26.63 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.

موضوعاتعمومية“إيكمي” تُقر إضافة نشاط الأقمشة الطبية “فوديكو” تكشف مستجدات التنازل عن جزء من أرض الإسماعيلية لصالح المحافظة عمومية“مينا فارم” تُضيف صلاحيات جديدة لرئيس مجلس الإدارة

وتراجعت أرباح شركة“جولدن بيراميدز بلازا” بنسبة 38% خلال العام الماضي، لتصل 20.63 مليون دولار، مقارنة بربح 33.2 مليون دولار خلال 2022.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 91.07 مليون دولار، مقابل إيرادات 106.5 مليون دولار في العام الأسبق.



