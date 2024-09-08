عمومية رمكو تُقر خطة إعادة الهيكلة الشاملة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، خطة إعادة الهيكلة الشاملة للشركة.
وصدقت العمومية على كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المترتبة مع خطة إعادة الهيكلة، وهي:
موضوعات متعلقة
عمومية“إيكمي” تُقر إضافة نشاط تصنيع
الأقمشة الطبية “فوديكو” تكشف مستجدات التنازل عن جزء من أرض الإسماعيلية لصالح المحافظة عمومية“مينا فارم” تُضيف صلاحيات جديدة لرئيس مجلس الإدارة
-عقد إدارة وتأجير الفنادق الثلاثة (فندق ستيلا دي ماري- جراند/فندق بلان أوتيل سي كلوب- فندق جولف ستيلا دي ماري) مع شركة ستيلا دي ماري لإدارة الفنادق.
-عقد شراء أيوب عدلي أيوب -مساهم رئيسي- حصة شركة رمكو لإنشاءات العقارية -تابعة بنسبة 99.94%- في شركة إمبان للاستثمارات السياحية، وتنفيذ عملية البيع والشراء بالبورصة المصرية لتجنب أية تعارض للمصالح في تلك الشركات مستقبلًا.
-عقد شراء أيوب عدلي أيوب -مساهم رئيسي- حصة شركة رمكو لإنشاءات العقارية -تابعة بنسبة 99.94%- في الشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات (شركة توصية بسيطة متوقف نشاطها)، وتنفيذ عملية البيع والشراء بالبورصة المصرية لتجنب أية تعارض للمصالح في تلك الشركات مستقبلًا.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، خطة إعادة هيكلة الشركة.
وقرر مجلس الإدارة الاستحواذ على شركة أيوبكو للمقاولات، وتكليف أحد المستشارين الماليين المقيدين لدى الرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة لكل من رمكو وأيوبكو.
فيما وافقت رمكو لانشاء القرى السياحية على بيع الشركة المصرية لإنشاء القرى السياحية.
واعتمدت الشركة عقد إنهاء الشراكة والتخارج بين رمكو وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واعتماد قيام الشركة بشراء أراضي داخل المشروعين“ستيلا دي ماري 2 قطاع السخنة السياحي وستيلا بارك العاصمة الإدارية.
وأكدت رمكو، التزامها بتنفيذ كافة التعاقدات الموقعة مع عملائها المشروعين“ستيلا دي ماري 2 قطاع السخنة السياحي وستيلا بارك العاصمة الإدارية.
وفي السياق نفسه، وافقت الشركة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وفقًا لما ستسفر عنه دراسة القيمة العادلة للمستشار المالي المستقل نتيجة الاستحواذ على شركة أيوبكو للمقاولات لصالح مساهمي الشركة.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة برئاسة أيوب عدلي غطاس، وتعيين رأفت فرج نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
وتضاعفت خسائر شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، 6.5 مرة خلال العام الماضي، لتصل 1.83 مليار جنيه، مقارنة بخسائر 283.5 مليون جنيه خلال العام الأسبق.
وارتفعت إيرادات الشركة من الوحدات المباعة وتعديلات الوحدات خلال العام الماضي لتصل 744.2 مليون جنيه، مقابل 223.9 مليون جنيه في 2022.
MENAFN08092024000202011048ID1108648809