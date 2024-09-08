عمومية رمكو تُقر خطة إعادة الهيكلة الشاملة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، خطة إعادة الهيكلة الشاملة للشركة.

وصدقت العمومية على كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المترتبة مع خطة إعادة الهيكلة، وهي:

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-عقد إدارة وتأجير الفنادق الثلاثة (فندق ستيلا دي ماري- جراند/فندق بلان أوتيل سي كلوب- فندق جولف ستيلا دي ماري) مع شركة ستيلا دي ماري لإدارة الفنادق.

-عقد شراء أيوب عدلي أيوب -مساهم رئيسي- حصة شركة رمكو لإنشاءات العقارية -تابعة بنسبة 99.94%- في شركة إمبان للاستثمارات السياحية، وتنفيذ عملية البيع والشراء بالبورصة المصرية لتجنب أية تعارض للمصالح في تلك الشركات مستقبلًا.

-عقد شراء أيوب عدلي أيوب -مساهم رئيسي- حصة شركة رمكو لإنشاءات العقارية -تابعة بنسبة 99.94%- في الشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات (شركة توصية بسيطة متوقف نشاطها)، وتنفيذ عملية البيع والشراء بالبورصة المصرية لتجنب أية تعارض للمصالح في تلك الشركات مستقبلًا.

وكان اعتمد مجلس إدارة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، خطة إعادة هيكلة الشركة.

وقرر مجلس الإدارة الاستحواذ على شركة أيوبكو للمقاولات، وتكليف أحد المستشارين الماليين المقيدين لدى الرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة لكل من رمكو وأيوبكو.

فيما وافقت رمكو لانشاء القرى السياحية على بيع الشركة المصرية لإنشاء القرى السياحية.

واعتمدت الشركة عقد إنهاء الشراكة والتخارج بين رمكو وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة واعتماد قيام الشركة بشراء أراضي داخل المشروعين“ستيلا دي ماري 2 قطاع السخنة السياحي وستيلا بارك العاصمة الإدارية.

وأكدت رمكو، التزامها بتنفيذ كافة التعاقدات الموقعة مع عملائها المشروعين“ستيلا دي ماري 2 قطاع السخنة السياحي وستيلا بارك العاصمة الإدارية.

وفي السياق نفسه، وافقت الشركة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وفقًا لما ستسفر عنه دراسة القيمة العادلة للمستشار المالي المستقل نتيجة الاستحواذ على شركة أيوبكو للمقاولات لصالح مساهمي الشركة.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة برئاسة أيوب عدلي غطاس، وتعيين رأفت فرج نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.

وتضاعفت خسائر شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، 6.5 مرة خلال العام الماضي، لتصل 1.83 مليار جنيه، مقارنة بخسائر 283.5 مليون جنيه خلال العام الأسبق.

وارتفعت إيرادات الشركة من الوحدات المباعة وتعديلات الوحدات خلال العام الماضي لتصل 744.2 مليون جنيه، مقابل 223.9 مليون جنيه في 2022.