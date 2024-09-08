تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 9 سفن.. مشيرة إلى أن مواني الهيئة سجلت وصول وسفر 1065 راكبا.

وأوضحت الهيئة – في بيان اليوم الأحد – أنه تم تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، حيث شملت حركة الواردات 3 آلاف طن بضائع و231 شاحنة و113 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف طن بضائع و250 شاحنة و34 سيارة.

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وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة السفينة (يوسيدون أكسبريس)، كما تم تداول 4100 طن بضائع و400 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي (كوين نفرتيتي، بريدج، آور، وآيلة)، كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم مغادرة السفينة (SEA WAVE1) متجهة إلى جدة.

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