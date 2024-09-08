تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 9 سفن.. مشيرة إلى أن مواني الهيئة سجلت وصول وسفر 1065 راكبا.
وأوضحت الهيئة – في بيان اليوم الأحد – أنه تم تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، حيث شملت حركة الواردات 3 آلاف طن بضائع و231 شاحنة و113 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 آلاف طن بضائع و250 شاحنة و34 سيارة.
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وأشارت إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم مغادرة السفينة (يوسيدون أكسبريس)، كما تم تداول 4100 طن بضائع و400 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي (كوين نفرتيتي، بريدج، آور، وآيلة)، كما شهد ميناء بورتوفيق اليوم مغادرة السفينة (SEA WAVE1) متجهة إلى جدة.
المصدر:
MENAFN08092024000202011048ID1108648808
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