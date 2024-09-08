الدولار يتراجع إلى 48.53 جنيه فى تعاملات اليوم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع أعلى سعر للدولار الأمريكى مقابل الجنيه فى البنوك المصرية إلى 48.53 جنيه للبيع فى تعاملات مصرف أبوظبى الإسلامى اليوم الأحد، مقابل 48.60 جنيه فى تعاملات الخميس الماضى.

وسجل ثانى أعلى سعر للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى، 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع فى عدد من البنوك من بينهم البنك الأهلى الكويتى، وميد بنك، وبنك قناة السويس.

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وسجل ثالث أعلى سعر للدولار نحو 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع لدى عدد من البنوك من بينهم بنك مصر، والبركة، والعربى الأفريقى.

ووصل أدنى سعر للدولار 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع لدى بنك قطر الوطنى.