الدولار يتراجع إلى 48.53 جنيه فى تعاملات اليوم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجع أعلى سعر للدولار الأمريكى مقابل الجنيه فى البنوك المصرية إلى 48.53 جنيه للبيع فى تعاملات مصرف أبوظبى الإسلامى اليوم الأحد، مقابل 48.60 جنيه فى تعاملات الخميس الماضى.
وسجل ثانى أعلى سعر للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى، 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع فى عدد من البنوك من بينهم البنك الأهلى الكويتى، وميد بنك، وبنك قناة السويس.
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وسجل ثالث أعلى سعر للدولار نحو 48.39 جنيه للشراء و48.49 جنيه للبيع لدى عدد من البنوك من بينهم بنك مصر، والبركة، والعربى الأفريقى.
ووصل أدنى سعر للدولار 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع لدى بنك قطر الوطنى.
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