الدولار الأمريكي يشهد ارتفاعاً بعد بيانات التوظيف الأمريكية لشهر أغسطس

(MENAFN
) شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا في تداولات متقلبة يوم الجمعة الموافق 6 أيلول بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية لشهر أغسطس، التي كشفت عن انخفاض أقل من المتوقع في نمو الوظائف، مما يشير إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل، ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، زادت وظائف القطاع غير الزراعي بمقدار 142,000 وظيفة في أغسطس، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 160,000 وظيفة، ومع ذلك، تم تعديل نمو الوظائف لشهر يوليو إلى 89,000 من الرقم المعلن سابقًا البالغ 114,000، مما يعكس وتيرة توظيف أكثر تقييدًا، وتعكس هذه البيانات المعقدة في سوق العمل تباطؤًا ثابتًا، مما قد يدعم استمرار نظر الاحتياطي الفيدرالي في تبني نهج تدريجي لتخفيض أسعار الفائدة. عقب صدور البيانات، ضعف الدولار في البداية مقابل معظم العملات الرئيسية لكنه سرعان ما انتعش، مع إعادة تقييم المتداولين لآفاق الاقتصاد وتوقعات أسعار الفائدة.
وفي البداية، ارتفع اليورو إلى 1.1155 دولار مباشرة بعد صدور تقرير الوظائف، لكنه انخفض بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.1078 دولار مقابل الدولار مع تعزيز العملة الأمريكية، وبالمثل، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3 بالمئة إلى 101.32، وأظهرت بيانات السوق من مجموعة بورصة لندن أن المتداولين قاموا بتعديل توقعاتهم بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وهناك الآن فرصة بنسبة 39 بالمئة أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض الأسعار من النطاق الحالي 5.25-5.50 بالمئة إلى 4.75-5 بالمئة خلال اجتماعه المقبل في 17-18 سبتمبر، مقارنة بنسبة 43 بالمئة قبل صدور بيانات الوظائف، وعلاوة على ذلك، ارتفع الدولار بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني، ليصل إلى 143.75 ين، مستعيدًا بعض المكاسب بعد سلسلة من الخسائر استمرت لثلاث جلسات.
كما قدمت تعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سياقًا إضافيًا لتحركات الدولار. اقترح جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن تحسين التوازن الاقتصادي قد يتيح تخفيض أسعار الفائدة، مشددًا على أن القرارات المستقبلية ستتصل ارتباطًا وثيقًا بأداء الاقتصاد، وفي الوقت نفسه، سلط رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الضوء على تحول في تركيز الفيدرالي من محاربة التضخم إلى منع المزيد من تدهور سوق العمل، داعيًا إلى بدء دورة من التخفيف النقدي بشكل فوري، وقد أشارت تصريحات باول في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي الأخير إلى استعداد الفيدرالي لتحويل سياسته نحو موقف أكثر مرونة، مما يبرز التفاعل الديناميكي بين ظروف سوق العمل واستراتيجية البنك المركزي للمضي قدماً.
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