أسعار الذهب تتراجع بشكل ملحوظ عقب وصولها إلى أكبر مستوى لها منذ أغسطس

(MENAFN
) شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا يوم الجمعة الموافق 6 أيلول، بعد أن اقتربت لفترة قصيرة من تحقيق أعلى مستوى قياسي لها في وقت سابق من الجلسة، وذلك بسبب البيانات المختلطة عن سوق العمل في الولايات المتحدة التي أثارت عدم اليقين بشأن مدى احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، وتراجعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.8 في المئة إلى 2,495.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 1759 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 20 أغسطس، عندما سجلت قمة قياسية سابقة، وفي الوقت نفسه، انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة أيضًا، حيث تراجعت بنسبة 0.7 في المئة لتغلق عند 2,524.60 دولار، وجاء هذا الانخفاض في ظل الحذر الذي ساد السوق بعد صدور تقرير وزارة العمل الأمريكية الذي أظهر زيادة في التوظيف غير الزراعي في أغسطس بواقع 142,000 وظيفة، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 160,000 وظيفة، كما كشف التقرير عن مراجعة هبوطية لزيادة وظائف يوليو إلى 89,000، مما زاد من خيبة أمل السوق.
كما كان معدل البطالة في أغسطس مطابقًا لتوقعات السوق، حيث سجل 4.2 في المئة، بتراجع طفيف عن 4.3 في المئة في الشهر السابق، ومع ذلك، أثارت الإشارات المختلطة من تقرير سوق العمل عدم اليقين بشأن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة، ووفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، هناك الآن احتمال بنسبة 73 في المئة أن يختار الاحتياطي الفيدرالي خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، بينما يبقى احتمال بنسبة 27 في المئة لخفض أكثر عدوانية بمقدار 50 نقطة أساس، وعادةً ما تكون أسعار الفائدة المنخفضة داعمة للذهب، حيث تقلل من تكلفة الفرصة لحيازة الأصول غير المولدة للعائد، لكن عدم الوضوح الحالي حول قرار الاحتياطي الفيدرالي خلق بيئة تداول أكثر حذرًا.
بالإضافة إلى الذهب، شهدت المعادن الثمينة الأخرى أيضًا انخفاضات. فقد تراجعت الفضة بشكل حاد بنسبة 3.1 في المئة في المعاملات الفورية إلى 27.92 دولار للأونصة، كما انخفض البلاتين بنسبة 0.4 في المئة، ليصل إلى 920.55 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنفس معدل تراجع الفضة، ليصل إلى 913 دولار للأونصة، ويعكس التراجع الأوسع في المعادن الثمينة المزاج الحذر في السوق حيث ينتظر المتداولون إشارات أوضح من الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار سياسته النقدية وسط مؤشرات اقتصادية مختلطة.
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