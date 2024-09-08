تقرير جديد يكشف حاجة بريطانيا باستثمار 1.27 تريليون دولار أمريكي لتعزيز النمو الاقتصادي

(MENAFN
) كشف تقرير حديث بقيادة سير نايجل ويلسون، وهو شخصية بارزة في مجتمع الأعمال في لندن، أن بريطانيا تحتاج إلى استثمار حوالي 1.27 تريليون دولار أمريكي على مدى العقد المقبل لإحياء نموها الاقتصادي، وصدر التقرير، بعنوان "مستقبل أسواق المال"، يوم الجمعة الموافق 6 أيلول عن فريق عمل صناعة أسواق المال الذي يرأسه ويلسون، الرئيس السابق لمجموعة ليجال آند جنرال ورئيس مجموعة كاناري وارف الحالي، وسيُطلق التقرير في حدث بارز في بورصة لندن، حيث يجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ووزراء الحكومة البريطانية، ويأتي هذا التقرير في وقت حرج عندما يتم مناقشة وضع لندن كمركز مالي رائد، خاصة بعد قرار شركة آرم هولدنجز البريطانية بإدراج أسهمها في نيويورك بدلاً من لندن العام الماضي، وهي خطوة سلطت الضوء على المخاوف بشأن تنافسية المدينة المالية.
كما يؤكد التقرير أن المملكة المتحدة يجب أن تقوم بإصلاحات كبيرة لجذب حوالي 100 مليار جنيه إسترليني من الاستثمارات الجديدة سنويًا، أي ما يعادل 1 تريليون جنيه إسترليني على مدى عشر سنوات، لتحقيق نمو مستهدف بنسبة 3 في المئة سنويًا في الأجور الحقيقية والناتج المحلي الإجمالي للفرد، ويشير إلى أنه منذ الأزمة المالية العالمية، تراجعت اقتصاد المملكة المتحدة وأسواق رأس المال مقارنة بالولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يدعو قادة الصناعة المالية في حدث إطلاق التقرير إلى جهود مستمرة لإصلاح وتعزيز أسواق رأس المال البريطانية لتتنافس بشكل أكثر فعالية مع المراكز المالية العالمية الأخرى، وتزداد الحاجة إلى الإصلاح بسبب التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه بريطانيا، بما في ذلك النمو البطيء، وعدم الاستقرار السياسي، واتجاه تدفق رأس المال من الشركات المدرجة فيها.
ورغم الصعوبات الاقتصادية الحالية، يتبنى تقرير ويلسون موقفًا متفائلًا بشأن مستقبل المملكة المتحدة، وبينما يرفض فكرة أن البلاد في "حلقة مفرغة"، يدعو ويلسون إلى إصلاحات كبيرة في مجالات حيوية مثل الضرائب والتنظيم، ويؤكد أن الحكومة يجب أن تشجع المستثمرين المحليين وصناديق التقاعد على توجيه المزيد من مواردهم نحو الأصول القائمة في المملكة المتحدة، ويبرز التقرير أهمية السياسات الحكومية الاستباقية لتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة، يمكن لبريطانيا عكس أوضاعها الاقتصادية واستعادة قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي.
MENAFN08092024000045015682ID1108648741
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.