ضباط كبار بحيش الاحتلال : المستوى السياسي يشجع على التصعيد في الضفة

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /ترجمة خاصة PNN / قال ضباط كبار بحيش الاحتلال ان

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت فقد قالت مصادر عسكرية أن بن افير وسموتريتش هما السببان المباشران لانتشار التصعيد والمواجهات شمال الضفة الغربية.

واضافت الصحيفة نقلا عن ضباط

كبار في الجيش قولهم : "إنهما يحاولان إشعال حرب يأجوج ومأجوج". الانفجار الرئيسي: موضحين انهم يعملون ويسعون الى تغيير الوضع الراهن في المسجد الاقصى مما سيقود لانفجار كبير.



وقالت الصحيفة ان هناك ضباط كبار في اعلى هرم الجيش الاسرائيلي يعلمون ان ووزراؤه متهمون بالخلط المستمر وغياب اتخاذ القرار وبعض الضباط يفكرون في ترك المفاتيح والتقاعد.

يديعوت قالت انه الى جانب الحملة المستمرة في غزة وعلى طول الحدود الشمالية، فإن الساحة الثالثة التي تنشغل بها المؤسسة الأمنية هي الضفة الغرببة، حيث تبذل حماس والجهاد الإسلامي ، وكذلك الإيرانيون وحزب الله، الكثير من الجهد لتحويل إلى منطقة حرب نشطة.

الصحيفة ادعت انه و في الأسبوع الماضي، حقق جيش الاحتلال الإسرائيلي نجاحات كبيرة في نشاطه الهجومي في العديد من مخيمات اللاجئين في شمال الضفة ضد "الكتائب" المسلحة التي ظهرت فيها والتي تحاول إلحاق الضرر بشكل رئيسي من خلال العبوات الناسفة والسيارات المفخخة وإطلاق النار على المركبات الإسرائيلية". في الشوارع الالتفافية لكن لا تزال هذه النجاحات لا تضمن عدم حدوث اشتعال "ربما يكون هناك المزيد في المستقبل"، كما يقول مصدر أمني.

الصحيفة قالت ان القيادة الامنية الاسرائيلية تعتقد أن غالبية الشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية أصبحوا الآن عاطلين عن العمل لأنهم لا يستطيعون العمل في إسرائيل هو أحد الأسباب التي تؤدي إلى تزايد متزايد في التحاقهم بالكتائب موضحا ان هناك مخاوف من هجوم جماعي للفلسطينيين على المستوطنات الإسرائيلية القريبة منهم اذا استمر هذا الواقع وبالتالي فانهم ينصحون بتخفيف القيود عن مناطق الضفة لكن المستوى السياسي الاسرائيلي يرفض اي اجراءات يتخذها الجيش.

وقال ضباط الجيش لصحيفة يديعوت انه وبصرف النظر عن عمليات "البحث والتدمير" المستندة إلى المعلومات الاستخبارية في مخيمات اللاجئين، يحاول الجيش الإسرائيلي منع اندماج السكان بالكامل في كافة مناطق الضفة، الأمر الذي من شأنه أن يحول موجة

العنف والانتفاضة المحتلة إلى حرب شاملة. ولذلك، وعلى عكس مطالب المستوطنين ، يقوم الجيش الإسرائيلي بإزالة الحواجز التي تم فرضها في أعقاب تفجيرات السيارات المفخخة ويحاول السماح للسكان بأكبر قدر ممكن من حرية الحركة وسبل العيش.

تقول يديعوت في تقريرها في القيادة المركزية، تحت قيادة اللواء آفي بيلوت وقائد فرقة IOS ياكي دولف، يبذلون قصارى جهدهم من خلال النشاط الهجومي والاستخبارات الممتازة، ولكن حتى يتم إغلاق الحدود الأردنية بشكل صحيح، وطالما ظلت العناصر المتطرفة في صفوف المستوطنين الذين يواصلون الهجمات وأعمال الشغب في القرى الفلسطينية، فإن المنطقة - كما يقولون في قيادة الجيش

لن تهدأ.

واشارت الصحيفة ان قيادة الجيش تمتنع

عن قول ذلك بشكل مباشر، لكن جنود وضباط الاحتياط الذين يخدمون في المناطق، بما في ذلك كبار الضباط، يقولون إن المستوى السياسي، وخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية سموتريتش، هم الأسباب المباشرة مضيفين انه بالرغم من كل ما تم تنفيذه من عمليات لكن نشاط المسلحين لم يتوقف، بل امتد إلى مناطق جنوب الضفة.

وبحسب كبار قادة الاحتياط، فإن الجيش الإسرائيلي يمتنع عن تنفيذ الاعتقالات التي يطلبها الشاباك في جميع أنحاء الضفة، وذلك ببساطة لأنه يفعل ذلك. لكن ليس لديهم ما يكفي من مرافق السجون التي كان من المفترض أن يوفرها وزير الأمن القومي ومكتبه لأنه لا توجد أماكن لسجنهم.

خطورة الجريمة القومية

الصحيفة اشارت ان سبب اخر لتصعيد الوضع في الضفة هو هياج مثيري الشغب من المستوطنين اليهود أو ما يسمى بـ "الجريمة القومية"، يدفع أيضًا العديد من الشباب الفلسطينيين إلى الانضمام إلى دائرة المواجهة. موضحة ان الشرطة الإسرائيلية لا تقوم بدورها، وليس أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي خيار سوى العمل كشرطة مدنية دون أن يكون لديه السلطة القانونية للقيام بذلك، وبالتالي فهو على الأكثر يقلل من الأضرار لكنه لا يمنع الاحتكاك بين السكان. "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. نحن على حافة انفجار كبير في الضفة"، يقول ضابط كبير عاد مؤخرا من دورية في المنطقة قلقا للغاية. المشكلة هي أنه إذا اندلعت انتفاضة كبيرة فسيتعين على الجيش الإسرائيلي أن يستثمر هناك قوات كثيرة لا يملكها.

سلوك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يصعد إلى الحرم القدسي، وخلافا للوضع الراهن، يشجع على إقامة الصلاة اليهودية هناك، يسبب أيضا قدرا كبيرا من الغضب، ووفقا لمصادر أمنية، قد يشعل النار ليس فقط للمجتمع في الضفة، بل للعالم العربي بأكمله.

تقول الصحيفة خلال المناقشة الأمنية التي عقدها رئيس الوزراء قبل ايام

في قاعدة كيريا في تل أبيب، بمشاركة فريق التفاوض وكبار أعضاء المؤسسة الأمنية، يبدو أن الجيش الإسرائيلي سيتعين عليه القيام بتعبئة احتياطية كاملة في المنطقة. من أجل أن نكون قادرين على القتال في نفس الوقت بكثافة عالية في جميع القطاعات، "إنه أمر ممكن"، كما يقول أحد كبار الضباط، "لكن على المستوى السياسي أن يساهم بدوره في الجهود بأقصى قدر من الاستعداد للتوصل إلى تسويات فيما يتعلق بصفقة الرهائن. وإذا رفض السنوار فعن طريق تهدئة المستوطنين ومساعدة جهودنا الاستخبارية في الضفة".

وقال ضابط كبير من الصعب ألا نلاحظ مشكلة أخرى: الإحباط العميق لدى المستوى العسكري من موقف المستوى السياسي تجاه القيادة العليا للجيش الإسرائيلي، وتوصياتها فيما يتعلق بالاسرى الاسرائيليين وإدارة الحرب بشكل عام. وهذا يبدأ بالاتهامات التي يتم رميها بشكل شبه يومي على رأس الجيش الإسرائيلي من قبل الوزراء وحتى رئيس الوزراء نفسه، وهم يُلامون حصرياً على إخفاقات السابع من تشرين الأول (أكتوبر) وأيضاً على سوء إدارة الحرب. "إنهم يلقون اللوم بشكل مباشر على عداي ليفي ويطالبون باستقالته في الوقت الذي يعد فيه وجوده ضروريًا لسير الحرب.



وقال الضابط يحاول المستوى السياسي إشعال حرب بين يأجوج ومأجوج، وخاصة سموتريتش وبن غفير، نتيجة لذلك". حيث سيتم طرد جميع الفلسطينيين وفقًا لطريقتهم من الضفة وقطاع غزة، وعندها سيكون من الممكن تحقيق رؤية أرض إسرائيل الكاملة التي تكون تحت السيطرة اليهودية الحصرية وصفة لكارثة"، يقول نفس ضابط الاحتياط الكبير الذي تحدثت معه الصحيفة هذا الأسبوع.



ووفقا له، "لا توجد حاليا "حرب الجنرالات" في هيئة الأركان العامة كما كان الحال في عام 1973" خلال حرب يوم الغفران. ولا حتى قريبة منه. إن أبطال هيئة الأركان العامة هم بالتحديد الذين يعملون مع بعضهم البعض بالتنسيق ويتحيرون حول كيفية النجاح في مثل هذه الحرب التي فشل فيها الأمريكيون والجيوش الأخرى في فيتنام وأفغانستان وأماكن أخرى.

لكن الحجة الرئيسية للقيادة العليا في جيش الدفاع الإسرائيلي تتلخص في بيان سمعته هذا الأسبوع: "لقد حققنا نجاحات كبيرة في قطاع غزة، وفي الضفة وحتى في عملياتنا الجوية في الشمال، ولكن هذه النجاحات في المستوى النظامي العسكري لكن لا يتم ترجمة هذه النجاحات من قبل المستوى السياسي إلى إنجازات استراتيجية، لأنه ببساطة لا يوجد قرار ضروري بشأن إدارة مدنية بديلة لإدارة حماس في غزة، ولا يوجد قرار بشأن متى وكيف في الشمال وما زلنا لا نفكر حتى في كيفية التعامل مع الأميركيين مع اندفاع إيران نحو الطاقة النووية.

وقال ضابط اخر إن إحباط الضابط الكبير من عدم وجود قرارات في جميع مجالات المستوى السياسي يدفع العديد من كبار الضباط هذه الأيام إلى التفكير فيما إذا كان يجب "وضع المفاتيح على الطاولة" والتقاعد بينما يلومون نتنياهو ووزرائه علناً على الخلط المستمر الذي يقومون واضاف عليهم توقع استقالات قادة الجيش من الان فصاعدا.

البقاء حتى يتم اتخاذ القرار

الصحيفة ختمت تقريرها المطول بالقول صحيح أن عدداً كبيراً من هؤلاء الضباط الكبار

في الجيش يشعرون بضرورة التقاعد أيضاً بسبب دورهم في إخفاقات 7 أكتوبر.



وقال كاتب التقرير أستطيع أن أقول من خلال حديثي مع بعضهم أن الأمر يزعجهم ليل نهار، لكنهم مقتنعون أنه في هذا الوقت وفي خضم الحرب، تقاعد بعضهم أو كبارهم، بما في ذلك رئيس الأركان، سيؤدي إلى تخريب المجهود الحربي والخطط التي على وشك التنفيذ وسيزيد من الانقسام والانقسام الداخلي في اسرائيل وسيؤدي إلى تفاقم وضعنا الأمني، ولهذا السبب يعتزم رؤساء الأركان العامة على الأقل البقاء وإحضار على الجيش الإسرائيلي اتخاذ قرار على جميع الجبهات، ربما ليس دفعة واحدة، ولكن وفقًا لمزاج هيئة الأركان العامة، يبدو أنهم يعتقدون أنه يمكن القيام بذلك، بشرط أن يقبل المستوى السياسي أخيرًا القرارات التي ستسمح للجيش الإسرائيلي بالمبادرة والتوصل الى قرار استراتيجي، على الأقل في كل ما يتعلق بقطاع غزة والساحة اللبنانية.







