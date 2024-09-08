مسيرة حاشدة تجوب شوارع العاصمة الأرجنتينية تطالب بوقف الإبادة في فلسطين

MENAFN - Palestine News ) بوينس آيرس / PNN- شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، مسيرة حاشدة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ومنددة بالعدوان الغاشم والإبادة الجماعية في فلسطين منذ 11 شهرا.

وشارك في المسيرة المئات من المتضامنين الأرجنتينين، وأبناء الجاليتين العربية والفلسطينية، وشخصيات وحزبية واجتماعية، مطالبين بوقف الابادة الجماعية في قطاع غزة والاقتحامات والتدمير والاغتيالات في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وانطلقت المسيرة من أمام ساحة الارجنتيني، وصولا إلى شارع نويبي دي خوليو، وحمل المحتجون في المسيرة الأعلام الفلسطينية والأرجنتينية، ولافتات مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطينية وحريته واستقلاله، وأخرى منددة ومناهضة للكيان الصهيوني وعدوانه المتكرر على شعبنا الفلسطيني.

ومن أمام مبنى البرلمان الأرجنتيني، تم إلقاء كلمات لعدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية، أكدت التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، ومطالبة بالوقف الفوري للإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ومنددة بنظام الفصل العنصري الذي تتبعه حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين، مطالبين بحماية دولية لهم ومعاقبة إسرائيل على جرائمها.