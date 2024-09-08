الإحصاء: انخفاض معدل الأمية في فلسطين بنسبة 85% خلال العقدين الماضيين

(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله / PNN- أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن معدلات الأمية في فلسطين تعتبر من أقل المعدلات في العالم (2.1% بين الأفراد 15 سنة فأكثر) لعام 2023، في حين بلغ معدل الأمية بين الأفراد الفلسطينيين 15 سنة فأكثر في أراضي عام 1948 3.6% في العام 2017 حسب بيانات جمعية الجليل (ركاز).
وأشارت البيانات إلى انخفاض كبير في معدل الأمية منذ عام 1997، إذ انخفض معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر من %13.9 في عام 1997 إلى 2.1% في عام 2023، وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين إذ انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% في عام 1997 إلى 1.1% في عام 2023، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 3.2% لنفس الفترة.
وعلى مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% في عام 1997 إلى 3.2% في 2023، في حين انخفض في قطاع غزة من 13.7% إلى 1.9% لنفس الفترة.
معدلات الأمية بين الأفراد (15 سنة فأكثر) حسب المنطقة والجنس للعام 2023
|
المنطقة
|
كلا الجنسين
|
ذكور
|
إناث
|
فلسطين
|
2.1
|
1.1
|
3.2
|
الضفة الغربية
|
2.3
|
1.1
|
3.5
|
قطاع غزة
|
1.9
|
1.1
|
2.8
20 أميا وأمية من بين كل 100 فرد من كبار السن
وأشار الإحصاء إلى أن الفئة العمرية 65 سنة فأكثر سجّلت أعلى نسبة للأمية، في حين سجلت الفئة العمرية (30-44 سنة) أدنى نسبة لهم، وبلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 20.4% في عام 2023، وبلغ 2.2% للفئة العمرية (45- 64 سنة) و0.7% للفئة العمرية (30- 44 سنة)، في حين بلغ هذا المعدل بين الشباب (15-29 سنة) 0.8% لنفس العام.
معدلات الأمية بين الأفراد (15 سنة فأكثر) في فلسطين حسب الفئات العمرية والجنس للعام 2023
|
الفئة العمرية
|
كلا الجنسين
|
ذكور
|
إناث
|
15-29
|
0.8
|
0.8
|
0.7
|
30-44
|
0.7
|
0.6
|
0.8
|
45-64
|
2.2
|
1.0
|
3.5
|
65 سنة فأكثر
|
20.4
|
6.8
|
32.5
|
المجموع
|
2.1
|
1.1
|
3.2
سجلت التجمعات الريفية أعلى نسبة للأمية
ولفت الإحصاء إلى أن معدل الأمية في التجمعات الريفية بلغ 2.6%، و2.4% في المخيمات، و2.0% في التجمعات الحضرية في عام 2023.
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