Sunday, 08 September 2024 12:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإحصاء: انخفاض معدل الأمية في فلسطين بنسبة 85% خلال العقدين الماضيين

9/8/2024 3:12:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN- أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن معدلات الأمية في فلسطين تعتبر من أقل المعدلات في العالم (2.1% بين الأفراد 15 سنة فأكثر) لعام 2023، في حين بلغ معدل الأمية بين الأفراد الفلسطينيين 15 سنة فأكثر في أراضي عام 1948 3.6% في العام 2017 حسب بيانات جمعية الجليل (ركاز).

وأشارت البيانات إلى انخفاض كبير في معدل الأمية منذ عام 1997، إذ انخفض معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر من %13.9 في عام 1997 إلى 2.1% في عام 2023، وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين إذ انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% في عام 1997 إلى 1.1% في عام 2023، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 3.2% لنفس الفترة.

وعلى مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% في عام 1997 إلى 3.2% في 2023، في حين انخفض في قطاع غزة من 13.7% إلى 1.9% لنفس الفترة.


معدلات الأمية بين الأفراد (15 سنة فأكثر) حسب المنطقة والجنس للعام 2023


المنطقة

كلا الجنسين

ذكور

إناث

فلسطين

2.1

1.1

3.2

الضفة الغربية

2.3

1.1

3.5

قطاع غزة

1.9

1.1

2.8


20 أميا وأمية من بين كل 100 فرد من كبار السن

وأشار الإحصاء إلى أن الفئة العمرية 65 سنة فأكثر سجّلت أعلى نسبة للأمية، في حين سجلت الفئة العمرية (30-44 سنة) أدنى نسبة لهم، وبلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 20.4% في عام 2023، وبلغ 2.2% للفئة العمرية (45- 64 سنة) و0.7% للفئة العمرية (30- 44 سنة)، في حين بلغ هذا المعدل بين الشباب (15-29 سنة) 0.8% لنفس العام.


معدلات الأمية بين الأفراد (15 سنة فأكثر) في فلسطين حسب الفئات العمرية والجنس للعام 2023

الفئة العمرية

كلا الجنسين

ذكور

إناث

15-29

0.8

0.8

0.7

30-44

0.7

0.6

0.8

45-64

2.2

1.0

3.5

65 سنة فأكثر

20.4

6.8

32.5

المجموع

2.1

1.1

3.2


سجلت التجمعات الريفية أعلى نسبة للأمية

ولفت الإحصاء إلى أن معدل الأمية في التجمعات الريفية بلغ 2.6%، و2.4% في المخيمات، و2.0% في التجمعات الحضرية في عام 2023.


MENAFN08092024000205011050ID1108648651

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث