الإحصاء: انخفاض معدل الأمية في فلسطين بنسبة 85% خلال العقدين الماضيين

(MENAFN- Palestine News ) رام الله / PNN- أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن معدلات الأمية في فلسطين تعتبر من أقل المعدلات في العالم (2.1% بين الأفراد 15 سنة فأكثر) لعام 2023، في حين بلغ معدل الأمية بين الأفراد الفلسطينيين 15 سنة فأكثر في أراضي عام 1948 3.6% في العام 2017 حسب بيانات جمعية الجليل (ركاز). وأشارت البيانات إلى انخفاض كبير في معدل الأمية منذ عام 1997، إذ انخفض معدل الأمية بين السكان الفلسطينيين 15 سنة فأكثر من %13.9 في عام 1997 إلى 2.1% في عام 2023، وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين إذ انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% في عام 1997 إلى 1.1% في عام 2023، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 3.2% لنفس الفترة. وعلى مستوى المنطقة، فقد انخفض المعدل في الضفة الغربية من 14.1% في عام 1997 إلى 3.2% في 2023، في حين انخفض في قطاع غزة من 13.7% إلى 1.9% لنفس الفترة.

معدلات الأمية بين الأفراد (15 سنة فأكثر) حسب المنطقة والجنس للعام 2023



المنطقة كلا الجنسين ذكور إناث فلسطين 2.1 1.1 3.2 الضفة الغربية 2.3 1.1 3.5 قطاع غزة 1.9 1.1 2.8





20 أميا وأمية من بين كل 100 فرد من كبار السن

وأشار الإحصاء إلى أن الفئة العمرية 65 سنة فأكثر سجّلت أعلى نسبة للأمية، في حين سجلت الفئة العمرية (30-44 سنة) أدنى نسبة لهم، وبلغ معدل الأمية بين كبار السن 65 سنة فأكثر 20.4% في عام 2023، وبلغ 2.2% للفئة العمرية (45- 64 سنة) و0.7% للفئة العمرية (30- 44 سنة)، في حين بلغ هذا المعدل بين الشباب (15-29 سنة) 0.8% لنفس العام.





معدلات الأمية بين الأفراد (15 سنة فأكثر) في فلسطين حسب الفئات العمرية والجنس للعام 2023

الفئة العمرية كلا الجنسين ذكور إناث 15-29 0.8 0.8 0.7 30-44 0.7 0.6 0.8 45-64 2.2 1.0 3.5 65 سنة فأكثر 20.4 6.8 32.5 المجموع 2.1 1.1 3.2





سجلت التجمعات الريفية أعلى نسبة للأمية

ولفت الإحصاء إلى أن معدل الأمية في التجمعات الريفية بلغ 2.6%، و2.4% في المخيمات، و2.0% في التجمعات الحضرية في عام 2023.



