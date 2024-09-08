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الدفاع المدني بغزة يعلن مقتل 83 من طواقمه منذ 7 أكتوبر

9/8/2024 3:12:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN- أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الأحد، عن استشهاد نائب مديره في شمالي القطاع بقصف إسرائيلي استهدفه، ليرتفع عدد شهداء طواقمه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 83.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل في بيان: "ننعي استشهاد نائب مدير الدفاع المدني بمحافظة الشمال محمد عبد الحي مرسي في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلته فجر اليوم في منطقة العلمي بجباليا".

وأعلن "ارتفاع عدد شهداء طواقم الدفاع المدني منذ بداية الحرب حتى اللحظة إلى 83 عنصرًا وأكثر من 200 مصاب".

وأشار بصل إلى أنه "ما زالت طواقم الدفاع المدني تعاني من نقص المعدات التخصصية في مجال الإنقاذ، وعدم توفر الوقود وقطع الغيار التي تلزم لأجل حماية الأرواح والممتلكات".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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