الفرصة الأخيرة”...مقترح أميركي جديد بشأن الصفقة

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN /أفادت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر بأن الإدارة الأميركية أطلقت على مقترح الصفقة الذي تتم صياغته اسم“الفرصة الأخيرة”، في حين أكدت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) أن الولايات المتحدة ستقدم إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل مقترحا جديدا أكثر تفصيلا في الأيام المقبلة.

وقالت الهيئة العبرية إن المقترح الأميركي الجديد قد يُعرض غدا أو خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبخصوص محتوى مقترح التسوية الأميركي، قالت هيئة البث العبرية إنه يتضمن كل النقاط الخلافية وعلى رأسها محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الفاصل بين مصر وقطاع غزة.

وأضافت أن الإدارة الأميركية تعبر عن أملها بالتوصل إلى صفقة“على الأقل إعلاميا”.

ولكن الهيئة العبرية نقلت عن مسؤولين مطلعين قولهم إن هناك أجواء تشاؤم بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة، ومع ذلك فإن المقترح سيقدم على أي حال.

من جهتها، نقلت شبكة“سي إن إن” عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية قوله إن واشنطن تعلم أن وزارة الجيش في“إسرائيل” تريد إنهاء الحرب في غزة.

وأشار هذا المسؤول إلى أن“الجيش الإسرائيلي” بحاجة إلى فترة راحة وإعادة تجهيز تحسبا لاندلاع حرب في الشمال، وفق قوله.

بيرنز: المقترح الجديد أكثر تفصيلا

وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز إن الولايات المتحدة تعمل مع قطر ومصر على مقترح جديد أكثر تفصيلا لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنه سيقدم إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و”إسرائيل” في الأيام المقبلة.

وأعرب بيرنز عن أمله أن يتفق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حركة حماس يحيى السنوار على التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار.

وأوضح -في تصريحات أدلى بها خلال منتدى تنظمه صحيفة فايننشال تايمز في لندن امس السبت- أن“هناك قلقا لدى الأجهزة الأمنية التي نتعامل معها بما فيها الإسرائيلية بشأن احتمال توسع الصراع”.

وأكد المسؤول الأميركي أن واشنطن ستواصل العمل مع الوسطاء الآخرين للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة لأنه لا بديل عن ذلك، وفق تعبيره.

وقال إن التوصل إلى الصفقة“يتوقف على مدى توفر الإرادة السياسية لدى قادة الطرفين”، وأضاف أن“أي دولة لها نفوذ على حماس يجب أن تدفعها إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة في غزة”، وفق تعبيره.

“حماس فكرة”

في السياق نفسه، قال رئيس الاستخبارات البريطانية الخارجية (إم آي 6) ريتشارد مور إن وقف إطلاق النار في غزة يتعلق بالإرادة السياسية للجانبين“الإسرائيلي” والفلسطيني.

وذكر مور -خلال المنتدى نفسه لصحيفة فايننشال تايمز- أن القدرات العسكرية لحركة حماس تدهورت بشدة، لكنه أكد أنه لم يتم القضاء عليها.

وتابع قائلا“حماس حركة فكرة، ولا يمكنك قتلها إلا بفكرة أفضل، والفلسطينيون يحتاجون بديلا أفضل”، وفق رأيه.

ورأى المسؤول البريطاني أن وقف القتال في غزة سيوفر حلولا لقضايا الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان، والملاحة في البحر الأحمر.



