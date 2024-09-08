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338 يوما للحرب على غزة: أربع مجازر ضدالمدنيين خلفت61 شهيدًا و 162 إصابة

9/8/2024 2:13:07 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٣٨ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(48 ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات 61 شهيدا و 162 اصابة.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٠٩٣٩ شهيدا و ٩٤٦١٦ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
ودخل الاجتياح البري لمدينة رفح شهره الخامس على التوالي وسط استمرار تدمير المدينة وإحياءها المختلفة.
ويقوم جيش الاحتلال بإطلاق النار على كل من يحاول دخول المدينة.
وارتقى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ثماني مواطنين شمال وشرق وغرب المدينة في عمليات قصف اسرائيلية.
وفي خان يونس تجدد القصف المدفعي الاسرائيلي على جنوب وشرق المدينة ما أسفر عن وقوع اصابات.
غزة والشمال
وارتفع عدد الشهداء الى خمسة جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة مرسي في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمال غزة.
واستهدفت الغارة العقيد محمد مرسي نائب مدير الدفاع المدني في شمال غزة والذي استشهد وعدد من أفراد أسرته في قصف منزلهم في مخيم جباليا.
وفي مدينة غزة ايضا ارتقى ثلاثة شهداء واصيب ١٥ مواطن في قصف مدرسة عمرو بن العاص التي تؤوي نازحين شمال مدينة غزة.
ودخل اجتياح اجزاء من حي الزيتون يومه الخامس عشر مع استمرار نسف المنازل.
وسط القطاع
وارتقى سبعة شهداء وإصابات بقصف طائرات الاحتلال منزل عائلة عيد شرق مخيم النصيرات.
ومن بين الشهداء خمسة من عائلة عيد واثنين من الجيران.
وكان ثمانية مواطنين ارتقوا في قصف استهدف تجمعا للمواطنين غرب النصيرات.
وقصفت المدفعي شرق مخيم المغازي والبريج وسط قطاع غزة.

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