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في ظل الاحتفال العالمي بمحوها.. هل تحتاج الأمية إلى إعادة تعريف؟

9/8/2024 12:08:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان- في وقت يحتفل فيه الأردن والعالم بـ"اليوم الدولي لمحو الأمية" تحت شعار "تعزيز التعليم متعدد اللغات: محو الأمية من أجل التفاهم المتبادل والسلام"، الذي اختارته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لهذا العام، أكد خبراء تربويون أن هذه المناسبة تعد فرصة للتذكير بأهمية توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، والدعوة إلى بذل المزيد من العمل الدؤوب وابتكار أساليب غير تقليدية قادرة على المواجهة الشاملة للأمية.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن الأمية لم تعد مقتصرة في هذا العصر على تعلم مهارات اللغة العربية، بل أيضا تعلم مهارات الاتصال والتواصل، ومهارات الحاسوب وفهم لغات أخرى، ليتمكن الفرد من من مجاراة الانفجار المعرفي والتطور الهائل والمتسارع في التكنولوجيا، وانعكاس ذلك على فرص العمل المستحدثة.
ويجري الاحتفال بهذا اليوم العالمي سنوياً في 8 أيلول (سبتمبر) منذ العام 1967 لتذكير واضعي السياسات والمختصين وعموم الجمهور بأهمية محو الأمية الحاسمة لإنشاء مجتمعات أكثر استدامة وعدلاً وسلاماً وإلماماً بمهارات القراءة والكتابة.
وفي هذا النطاق، شهد الأردن تطوراً كبيراً في مجال التعليم أدى إلى انخفاض ملموس في نسب الأمية بين السكان، حيث انخفض معدل الأمية من 11 % عام 2000 إلى 5 % عام 2023، بحسب بيان أصدرته دائرة الإحصاءات العامة أمس بهذه المناسبة.
وأشارت "الإحصاءات" في بيانها، إلى أن نتائج المسح الرئيسي لقوة العمل في الأردن عام 2023 أظهرت وجود تباين في نسب الأمية بين الذكور والإناث، إذ كانت النسبة بين الإناث أعلى منها بين الذكور، حيث بلغت
2.5 % للذكور، و7.4 % للإناث.
وتركزت أعلى نسبة للأمية بين الأفراد في الفئة العمرية 65 سنة فأكثر، حيث بلغت بينهم 24.8 % على مستوى المملكة، كما أظهرت النتائج انخفاض نسبة الأمية بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة، إذ بلغت
0.8 %، ما يعني أن نسبة الأمية تكاد تكون معدومة بين فئة الشباب، بحسب البيان.
كما أظهرت نتائج مسح قوة العمل للعام 2023 تبايناً في نسب الأمية بين المحافظات، سواء بين الذكور أو الإناث، إذ سجلت أعلى نسبة أمية في محافظتي معان والطفيلة، بواقع
9.7 %، 8.6 % (4.4 % و2.3 % للذكور و15.0 %
و14.5 % للإناث) على التوالي، في حين سجلت محافظة إربد أقل نسبة للأمية على مستوى المملكة بنسبة 3.4 %، وأقل مستوى فيها للذكور والإناث بلغت 1.7 % و 5.2 % على التوالي، وفق البيان.
وكذلك أظهرت النتائج، أن نسب الأمية حسب حالة النشاط الاقتصادي بين المشتغلين الأردنيين الذين تتراوح أعمارهم من 15 سنة فأكثر، بلغت 0.6 %، بينما سجلت هذه النسبة بين المتعطلين 0.6 %، وكانت بين السكان غير النشطين اقتصادياً 7.2 %.
وأوضح البيان أن مؤشر محو الأمية يعد أحد أهداف التنمية المستدامة، حيث تقوم منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) بدعم الأردن في تحقيق هذا الهدف لخفض معدل الأمية بين كبار السن بحلول عام 2030، وهذا يتضح من خلال جهود الحكومات المتعاقبة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المحلي.
إلى ذلك، قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سابقا الدكتورة نجوى القبيلات إنه في الثامن من أيلول (سبتمبر) الذي يصادف "اليوم العالمي لمحو الأميّة" تستوقف نسب الأمية جميع المهتمين بشأن التعليم من أفراد ومؤسسات ومنظمات وطنية وإقليمية وعالمية، لتتأكد من أنها تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق مبدأ "الحقّ في التّعليم الجيّد والمنصف والشامل، وتعزيز فرص التّعلّم مدى الحياة للجميع".
وأضافت قبيلات إن الهدف الرابع يعد الهدف الأهم من أهداف التنمية المستدامة 2030، ويتعلق بالأمية لما لها من آثار سلبية على المجتمعات الإنسانية، وعلى حياة الأفراد، لذلك حرص الكثيرون على إيجاد حلول لهذا المشكلة التي انتشرت في العالم وخاصة في البلدان الفقيرة، فيما ساهمت الحروب وعمليات اللجوء في انتشارها.
وأشارت إلى أن الأردن نجح في خفض نسبة الأمية التي بلغت حوالي 5 %، وذلك بتوسيع الأنشطة والبرامج التي نفذها في السنوات الماضية، مثل برنامج محو الأمية وبرامج التعليم غير النظامي وغيرها من الأنشطة التي كانت تستهدف المتسربين وغير الملتحقين بالتعليم، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها وزارتا التنمية الاجتماعية والعمل للحد من عمالة الأطفال التي انعكست على نسب التسرب المدرسي، وصولا إلى خفض نسب الأمية.
واعتبرت أن الأمية لم تعد مقتصرة في هذا العصر على تعلم مهارات اللغة العربية، بل تشمل مهارات الاتصال والتواصل والحاسوب، وفهم لغات أخرى، ليتمكن الفرد من مجاراة الانفجار المعرفي والتطور الهائل والمتسارع في التكنولوجيا، وانعكاس ذلك على فرص العمل المستحدثة.
وأضافت: "هنا تظهر أهمية تحديث برامج تعليم الكبار(محو الأمية) لتتجاوز الأنشطة التقليدية المنفذة، لتسير إلى جانب برامج التعليم النظامي تحسينا وتطويرا، وأن تشهد مناهج تعليم الكبار مراجعة شاملة، لتشمل تدريب المعلمين الذين يشرفون على تنفيذه، وكذلك تحديث أساليب تنفيذ المنهاج لتتجاوز الأساليب التقليدية، ولتصبح جاذبة ومحفزة للفئة المعنية بالالتحاق فيها، إضافة إلى إثراء البيئة التعليمية بالتجهيزات اللازمة التي تساعد في تنفيذ المنهاج وتسرع في عملية التعلم".
وأكدت ضرورة أن نتوقف عند جودة مخرجات التعليم المدرسي، والأرقام والنسب التي نشرت مؤخرا عن وجود أعداد كبيرة من طلبة المدارس لا يجيدون القراءة والكتابة، لمعالجتها قبل تفاقم المشكلة وزيادة نسبة الأمية في المجتمع.
وشاطرها الرأي الخبير التربوي فيصل أبو تايه، الذي قال إن هذه المناسبة تشكل محطة لإبراز مدى انخراطنا في الأردن مع الحراك العالمي، لاجتثاث آفة ما تزال تثقل كاهل العديد من الدول وتعيق مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أبو تايه، أن هذه المناسبة تعد فرصة للتذكير بأهمية توحيد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، والدعوة إلى بذل المزيد من العمل الدؤوب وابتكار أساليب غير تقليدية قادرة على المواجهة الشاملة للأمية.
وأشار إلى أنه بالرغم مما وصلت إليه كافة المعالجات لدرء هذه المشكلة، إلا أنها ما زالت تمثل أحد أهم التحديات، والتي لا تقتصر على محو "الأمية الأبجدية"، والإلمام بمبادئ "القراءة والكتابة" فقط، لكن يتضمن هذا التحدي العمل على محو الأمية "الرقمية والثقافية" ببعدها الحضاري، وصولا إلى مجتمع المعرفة، ليكون المواطن مدركا حقوقه وواجباته، وما يدور حوله في هذا العالم الواسع الرحب، وليسهم بفاعلية في كل أوجه النشاط الحياتي مسلحا بالعلم والمعرفة.
وأكد أن الأردن أدرك منذ عقود خلت، خطورة مشكلة الأمية، فتم العمل على مواكبة المستجدات في مجال الأمية وإستراتيجيات مواجهتها، من أهداف وخطط ووسائل وبرامج ومشاريع، إلى جانب تحفيز البرامج الناجحة في مجال محو الأمية، وذلك لمعالجة هذا الملف الإنساني والمجتمعي وصولا إلى الهدف الوطني النبيل.
وأوضح أن محو الأمية منهاج متكامل، ومشروع نهوض شامل، يعتمد على التعاون والتفاعل بين مؤسسات المجتمع كافة، للمشاركة في تحسين أداء برامج تعليم الكبار، ولذلك عملنا في الأردن على تكثيف الجهود الرامية لشمول فئات المجتمع كافة بالخدمات التعليمية، والالتزام بتوصيات العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار(2015 - 2024) بجميع صورها (الأبجديّة، والرقميّة، والثقافيّة) والذي عُدّ عقدًا للقضاء على الأمّيّة في جميع أنحاء الوطن العربيّ في الفئة العمرية من 15 حتى 44 سنة ضمن إطار مرجعيّ معتمد.
وتابع: ضمن هذا التوجه، وضعت الإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق ما ورد في الخطط الإجرائية بعيدة المدى، وذلك بفتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الأمية في مختلف أرجاء المملكة، لتوفير الفرص التعليمية للمواطنين الذين حالت ظروفهم دون مواصلة تعلمهم، وأصبحوا يشكلون عائقا أمام برامج التنمية رغم رغبتهم بمواصلة التعلم، حيث تقدم وزارة التربية والتعليم كل مستلزمات الدراسة للدارسين مجاناً، وتأكيداً منها لأهمية تحقيق مبدأ التعليم للجميع.
وأشار إلى أنه في هذه المناسبة، لا بد لنا من بذل جهود كبيرة لخفض نسبة الأمية، وشمول فئات المجتمع كافة بالخدمات التعليمية، وتوجيه الدعوة باستمرار إلى كل من تخلف عن الالتحاق بالمدرسة بسبب ظروفه الاجتماعية أو الاقتصادية، للالتحاق بالبرامج المختلفة التي تقدمها الوزارة في مجال التعليم غير النظامي، كل حسب البرنامج المناسب له، كما لا بد لنا من تثمين الجهود المتعلقة بالتصدي لظاهرة عمل الأطفال باعتبار هذه الظاهرة سبباً رئيساً لتسرب الأطفال من المدارس.
بدوره، قال الخبير التربوي عايش النوايسة إن دول العالم اعتادت الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية، لافتا إلى أن هذا اليوم يحظى بأهمية كبيرة لدى القائمين على الأنظمة التعليمية، والمنظمات الدولية المعنية بقطاع التعليم كونه يستهدف البناء المعرفي للإنسان.
وأضاف النوايسة إن محو الأمية يمثل عنصراً أساسيا لتحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية، نظرا إلى قدرته على تطوير حياة الأفراد في مجتمعاتهم، مؤكدا أن محو الأمية يُعد أداة تتيح تحسين ظروفهم الصحية وزيادة دخلهم، وتعزيز علاقاتهم بالعالم المحيط بهم.
وبين أن هذا اليوم الدولي تجاوز تعلم الكتابة والقراءة، ليصبح دافعا لاكتساب المعرفة وتوظيفها في حياة الأفراد بشكل أكبر، لافتا إلى أن نسبة الأمية في غالبية دول العالم، ومنها الأردن، تراجعت بشكل كبير.
وأوضح أن الجهد مركز على محو الأمية، حيث قطع الأردن شوطا كبيرا في هذا المجال، لكن يظل هناك التحدي الماثل الآن، والمتعلق بفقر التعلم، والذي تعتبر نسبته مرتفعة.
وعرف النوايسة فقر التعلم، بأنه "عدم قدرة الطلبة ممن هم في عمر 10 سنوات على قراءة نص وفهمه".
وأكد أن الأرقام التي أوردتها دائرة الإحصاءات العامة في بيانها أمس، أشارت إلى وجود تباين في نسب الأمية بين الذكور والإناث، إذ كانت النسبة بين الإناث أعلى منها لدى الذكور، حيث بلغت 2.5 % للذكور، و 7.4 % للإناث، فضلا عن نسب الأمية بين المحافظات، سواء بين الذكور أو الإناث، وجاءت أعلى من غيرها في محافظتي معان والطفيلة، إذ بلغت 9.7 %، و8.6 % على التوالي، وهذا الأمر يتطلب إجراءات تعزز من خفض هذه النسب المئوية عبر نهج تشاركي من قبل سائر الجهات المعنية حتى نعالج هذا الفجوة بين الذكور والإناث.

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