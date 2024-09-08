الاحتلال ومستوطنوه يواصلون عدوانهم في الضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الأراضي الفلسطينية- بعد عشرة أيام من القتل والترويع والعدوان والدمار للبنية التحتية في جنين وطولكرم انسحب جيش الاحتلال منها ليواصل عدوانه هو ومستوطنوه على مناطق ومدن وبلدات أخرى في الضفة الغربية المحتلة.
يأتي ذلك في ظل مواصلة الاحتلال لعدوانه على قطاع غزة، مخلفا شهداء وجرحى ودمارا طال حتى خيم اللاجئين الذي تقطعت بهم السبل في القطاع.
وفي الضفة المحتلة استشهدت طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال في قرية قريوت جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة أمس، كما أصيب فلسطينيون واعتقل آخرون خلال مداهمات الاحتلال لمناطق متفرقة في الضفة المحتلة.
وذكر شهود عيان من قرية قريوت بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا القرية وهاجموا منازل الفلسطينيين بحماية جنود الاحتلال، ما أسفر عن اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي على منازلهم، ما أدى لإصابة الطفلة واستشهادها.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الطفلة (13 عاما) أصيبت بجروح خطيرة جدا بالرصاص الحي في الصدر. في حين قالت عائلتها إن طفلتهم أصيبت أثناء وجودها داخل غرفتها في المنزل.
واعتبرت ما حدث مثالا حيا على بشاعة المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين والأطفال، وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت عصر أول من أمس قرية بورين جنوبي نابلس أيضا وسط إطلاق نار كثيف، مما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين هناك بحالات اختناق، وذكر شهود عيان بأن قوات الاحتلال دهمت القرية وانتشرت في شوارعها، واعتقلت أحد الشبان واعتدت عليه بالضرب المبرح واقتادته لمنطقة مجهولة.
وفي نابلس أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا عند اقتحامها قرية قوصين غربي المدينة.
وفي ساعات الليل وفجر أمس أصيب شاب فلسطيني في بلدة بيتونيا غربي رام الله خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها البلدة ودهم أحد المنازل وتفتيشه، وفقا لمصادر طبية فلسطينية، واستخدم الاحتلال قنابل الغاز المدمع تجاه منازل الفلسطينيين في البلدة وقمع الشبان هناك.
واقتحمت قوة من المشاة في وحدات جنود الاحتلال قرية بُدْرُس غربي رام الله، ودهمت عددا من المنازل وتفتيشها قبل انسحابها باتجاه إحدى النقاط العسكرية قرب الجدار الفاصل في محيط القرية.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى عدة شمالي قلقيلية وباقة الحطب شرقي المدينة، وشرعت في أعمال تفتيش في محيط منزل منفذ هجوم "كدوميم" قبل أسابيع.
واقتحمت قوات الاحتلال كذلك بلدة صوريف في محافظة الخليل، وتمركزت وسطها، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، ودهمت عددا من المحال التجارية قبل أن تنسحب.
كما اقتحمت بلدة السموع جنوبي الخليل ودهمت منازل الفلسطينيين هناك، واعتقلت شابين على مدخل مخيم الفوار جنوبي الخليل أيضا، وذلك بعد توقيف مركبتهما وتفتيشها، ونقلتهما إلى جهة مجهولة.
وهاجم مستوطنون متطرفون منطقة خلة زعيتر عند مدخل قرية أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله، وأحرقوا مركبة فلسطينية، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران.
وكذلك دهم مستوطنون متطرفون بحماية جيش الاحتلال تجمع بدو في منطقة المعرجات شمال غرب رام الله، وفرضوا حصارا على المنطقة ومنعوا سكانها من الاقتراب، حسب المحامي حسن مليحات المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو.
وأضاف مليحات أن المستوطنين حاصروا منازل عائلة كعابنة واقتحموها واحتجزوا العائلات داخلها، مشيرا إلى أن المستوطنين أرادوا الاستيلاء على مواشيهم وأغنامهم بالقوة.
وفي السياق نفسه، قال مليحات إن مستوطنين احتلوا مسكنا وحولوه إلى بؤرة استيطانية جديدة في تجمع رأس عين العوجا البدوي شمال مدينة أريحا بغور الأردن.
إلى ذلك انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية بعد 10 أيام من تنفيذ عملية عسكرية عنيفة ومتواصلة أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وخلفت دمارا واسعا في البنية التحتية.
واستشهد 21 فلسطينيا، بينهم أطفال ومسنون، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، في عدوان إسرائيل على محافظة جنين، وصف بالدموي والأعنف منذ عام 2002.
وشيع أهالي محافظة جنين أول من أمس جثامين 11 شهيدا فلسطينيا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وانطلق موكب تشييع الشهداء من مستشفى جنين الحكومي في مسيرة شعبية حاشدة باتجاه مقبرة الشهداء وفي الحي الشرقي من المدينة.
وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد خلفت العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة 36 شهيدا و150 جريحا، كما تسببت في أضرار كبيرة في البنى التحتية والمنازل.
وفي غزة في اليوم الـ337، من عدوانه على غزة، واصل الاحتلال الإسرائيلي أمس قصف مناطق عدة موقعًا 33 شهيدا وعشرات الجرحى منذ فجر أول من أمس، إلى جانب استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 19 آخرين إثر استهداف قوات الاحتلال خيام النازحين.
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