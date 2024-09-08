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الاحتلال ومستوطنوه يواصلون عدوانهم في الضفة

9/8/2024 12:08:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الأراضي الفلسطينية- بعد عشرة أيام من القتل والترويع والعدوان والدمار للبنية التحتية في جنين وطولكرم انسحب جيش الاحتلال منها ليواصل عدوانه هو ومستوطنوه على مناطق ومدن وبلدات أخرى في الضفة الغربية المحتلة.
يأتي ذلك في ظل مواصلة الاحتلال لعدوانه على قطاع غزة، مخلفا شهداء وجرحى ودمارا طال حتى خيم اللاجئين الذي تقطعت بهم السبل في القطاع.
وفي الضفة المحتلة استشهدت طفلة فلسطينية برصاص الاحتلال في قرية قريوت جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة أمس، كما أصيب فلسطينيون واعتقل آخرون خلال مداهمات الاحتلال لمناطق متفرقة في الضفة المحتلة.
وذكر شهود عيان من قرية قريوت بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا القرية وهاجموا منازل الفلسطينيين بحماية جنود الاحتلال، ما أسفر عن اندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي على منازلهم، ما أدى لإصابة الطفلة واستشهادها.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الطفلة (13 عاما) أصيبت بجروح خطيرة جدا بالرصاص الحي في الصدر. في حين قالت عائلتها إن طفلتهم أصيبت أثناء وجودها داخل غرفتها في المنزل.
واعتبرت ما حدث مثالا حيا على بشاعة المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين والأطفال، وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت عصر أول من أمس قرية بورين جنوبي نابلس أيضا وسط إطلاق نار كثيف، مما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين هناك بحالات اختناق، وذكر شهود عيان بأن قوات الاحتلال دهمت القرية وانتشرت في شوارعها، واعتقلت أحد الشبان واعتدت عليه بالضرب المبرح واقتادته لمنطقة مجهولة.
وفي نابلس أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا عند اقتحامها قرية قوصين غربي المدينة.
وفي ساعات الليل وفجر أمس أصيب شاب فلسطيني في بلدة بيتونيا غربي رام الله خلال مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها البلدة ودهم أحد المنازل وتفتيشه، وفقا لمصادر طبية فلسطينية، واستخدم الاحتلال قنابل الغاز المدمع تجاه منازل الفلسطينيين في البلدة وقمع الشبان هناك.
واقتحمت قوة من المشاة في وحدات جنود الاحتلال قرية بُدْرُس غربي رام الله، ودهمت عددا من المنازل وتفتيشها قبل انسحابها باتجاه إحدى النقاط العسكرية قرب الجدار الفاصل في محيط القرية.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى عدة شمالي قلقيلية وباقة الحطب شرقي المدينة، وشرعت في أعمال تفتيش في محيط منزل منفذ هجوم "كدوميم" قبل أسابيع.
واقتحمت قوات الاحتلال كذلك بلدة صوريف في محافظة الخليل، وتمركزت وسطها، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، ودهمت عددا من المحال التجارية قبل أن تنسحب.
كما اقتحمت بلدة السموع جنوبي الخليل ودهمت منازل الفلسطينيين هناك، واعتقلت شابين على مدخل مخيم الفوار جنوبي الخليل أيضا، وذلك بعد توقيف مركبتهما وتفتيشها، ونقلتهما إلى جهة مجهولة.
وهاجم مستوطنون متطرفون منطقة خلة زعيتر عند مدخل قرية أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله، وأحرقوا مركبة فلسطينية، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران.
وكذلك دهم مستوطنون متطرفون بحماية جيش الاحتلال تجمع بدو في منطقة المعرجات شمال غرب رام الله، وفرضوا حصارا على المنطقة ومنعوا سكانها من الاقتراب، حسب المحامي حسن مليحات المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو.
وأضاف مليحات أن المستوطنين حاصروا منازل عائلة كعابنة واقتحموها واحتجزوا العائلات داخلها، مشيرا إلى أن المستوطنين أرادوا الاستيلاء على مواشيهم وأغنامهم بالقوة.
وفي السياق نفسه، قال مليحات إن مستوطنين احتلوا مسكنا وحولوه إلى بؤرة استيطانية جديدة في تجمع رأس عين العوجا البدوي شمال مدينة أريحا بغور الأردن.
إلى ذلك انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية بعد 10 أيام من تنفيذ عملية عسكرية عنيفة ومتواصلة أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وخلفت دمارا واسعا في البنية التحتية.
واستشهد 21 فلسطينيا، بينهم أطفال ومسنون، وأصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، في عدوان إسرائيل على محافظة جنين، وصف بالدموي والأعنف منذ عام 2002.
وشيع أهالي محافظة جنين أول من أمس جثامين 11 شهيدا فلسطينيا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، وانطلق موكب تشييع الشهداء من مستشفى جنين الحكومي في مسيرة شعبية حاشدة باتجاه مقبرة الشهداء وفي الحي الشرقي من المدينة.
وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد خلفت العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة 36 شهيدا و150 جريحا، كما تسببت في أضرار كبيرة في البنى التحتية والمنازل.
وفي غزة في اليوم الـ337، من عدوانه على غزة، واصل الاحتلال الإسرائيلي أمس قصف مناطق عدة موقعًا 33 شهيدا وعشرات الجرحى منذ فجر أول من أمس، إلى جانب استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 19 آخرين إثر استهداف قوات الاحتلال خيام النازحين.

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