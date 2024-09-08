جراحة ناجحة للزميل منصور - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/8/2024 12:05:11 AM
(MENAFN
- Al Watan)
أجرى الزميل منصور بن محمد الغامدي مدير مكتب ((الوطن)) بمنطقة الباحة، عملية جراحية في مستشفى
الملك فهد بالباحة تكللت بالنجاح.. ويقضي الزميل منصور في الوقت الحالي فترة الاستشفاء واستكمال العلاج.
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