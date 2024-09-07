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أهالي الباحة يستبقون زيارة الحقيل بمطالب المخططات التنظيمية والسكنية

9/7/2024 11:56:06 PM
(MENAFN- Al Watan) استبق أهالي منطقة الباحة زيارة وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، المنطقة اليوم، وطالبوا بضرورة الاستفادة من أرض وزارة المالية في محافظة العقيق، التي لم يستفاد منها كاستثمار أو توزيعها كمخططات للأهالي، ودعوا إلى سرعة الموافقة على المخططات التنظيمية لعدد من المحافظات، إذ ما زال الأهالي يعانون عدم استطاعتهم تحويل صكوكهم إلى ((سكني))، أو الاستفادة من بعضها في البناء واستخراج تراخيص، مبينين أنهم منذ سنوات متوقفون على أمل اعتماد المخطط التنظيمي دون جدوى.
مواقع جبلية
قال الأهالي في سياق مطالبهم: ((المنطقة شحيحة جدا في المخططات السكنية التابعة للبلديات، وخليت من الأراضي المخصصة التي بني عليها منذ عشرات السنوات، ولم يعتمد غيرها، بينما اعتمد جزء يسير من مخططات الإسكان، بعضها كان في مواقع جبلية يصعب تسويتها)). ودعا الأهالي في مطلبهم الأخير إلى الموافقة على السماح بالبناء لمن لهم أراضٍ زراعية أو من لهم حجج ووثائق قديمة لا تتعارض مع مشاريع الدولة أو عليها شكاوي بين الأهالي، وذلك للتوسع في السكن، وزيادة رقعة التنمية، وعدم إجبارهم على البناء خارج المنطقة، آملين أن تسهم الزيارة فيما شأنه تطوير المنطقة في جميع المجالات.
إصلاح وصيانة
يبدأ وزير البلديات والإسكان اليوم زيارته المنطقة، ومن المتوقع أن يعقد اجتماعات عدة مع رجال أعمال ومسؤولي المنطقة، ثم يتفقد عددا من المشاريع البلدية والإسكان في محافظات المنطقة، بينما أكملت أمانة المنطقة وبعض البلديات استعداداتها، من إصلاح بعض الطرق وصيانة الإنارة بالعديد من الطرق الرئيسية، لاستقبال الوزير.

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