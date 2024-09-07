Sunday, 08 September 2024 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدلتا للسكر تتعاقد على بيع 100 ألف طن لـالقابضة الغذائية بتسعيرة تفضيلية

9/7/2024 11:55:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) علمت“البورصة”، أن شركة الدلتا للسكر تعاقدت مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية مؤخرًا على بيع كمية تصل إلى 100 ألف طن سكر بتسعيرة تفضيلية بواقع خصم يصل إلى 20% عن باقى عملاء الشركة.

وأضافت المصادر، أن الشركتين اتفقتا على تعديل آلية السداد لتصبح 40% دفعة مقدمة، والباقى على 5 دفعات شهرية بدلاً من سداد كامل القيمة خلال 60 يوما من تاريخ التعاقد، وهى الطريقة التى تتبعها الشركة عادة فى التحصيل من العملاء.

موضوعات متعلقة توسعات“بساطة” تعزز نمو“بي إنفسمنتس” اتحاد أسواق المال العربية يحدد 3 مراحل لضمان نجاح الاكتتاب العام مؤشرات البورصة تحتاج إلى محفزات لاستعادة الاتجاه الصاعد

كشفت القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر انخفاض أرباحها 14%، لتسجل صافى ربح بقيمة 940 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.1 مليار جنيه بالنصف الأول من العام الماضي.

وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى زيادة المصروفات هذا العام، بجانب ارتفاع متوسط سعر البنجر مما كلفها فوائد مدينة بقيمة 66 مليون جنيه، وزيادة السحب على المكشوف لسداد مستحقات موردي البنجر، وأيضا انخفاض المبيعات.

وتراجعت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى نحو 2.5 مليار جنيه، مقابل 4.32 مليار جنيه بالفترة المقارنة، وانخفض مجمل الربح إلى 818.6 مليون جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 1.6 مليار جنيه بالفترة المقابلة من العام الماضى.


MENAFN07092024000202011048ID1108648343

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث