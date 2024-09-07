الدلتا للسكر تتعاقد على بيع 100 ألف طن لـالقابضة الغذائية بتسعيرة تفضيلية

MENAFN - Al-Borsa News) علمت“البورصة”، أن شركة الدلتا للسكر تعاقدت مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية مؤخرًا على بيع كمية تصل إلى 100 ألف طن سكر بتسعيرة تفضيلية بواقع خصم يصل إلى 20% عن باقى عملاء الشركة.

وأضافت المصادر، أن الشركتين اتفقتا على تعديل آلية السداد لتصبح 40% دفعة مقدمة، والباقى على 5 دفعات شهرية بدلاً من سداد كامل القيمة خلال 60 يوما من تاريخ التعاقد، وهى الطريقة التى تتبعها الشركة عادة فى التحصيل من العملاء.

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كشفت القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر انخفاض أرباحها 14%، لتسجل صافى ربح بقيمة 940 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.1 مليار جنيه بالنصف الأول من العام الماضي.

وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى زيادة المصروفات هذا العام، بجانب ارتفاع متوسط سعر البنجر مما كلفها فوائد مدينة بقيمة 66 مليون جنيه، وزيادة السحب على المكشوف لسداد مستحقات موردي البنجر، وأيضا انخفاض المبيعات.

وتراجعت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى نحو 2.5 مليار جنيه، مقابل 4.32 مليار جنيه بالفترة المقارنة، وانخفض مجمل الربح إلى 818.6 مليون جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 1.6 مليار جنيه بالفترة المقابلة من العام الماضى.



