الدلتا للسكر تتعاقد على بيع 100 ألف طن لـالقابضة الغذائية بتسعيرة تفضيلية

(MENAFN
- Al-Borsa News) علمت“البورصة”، أن شركة الدلتا للسكر تعاقدت مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية مؤخرًا على بيع كمية تصل إلى 100 ألف طن سكر بتسعيرة تفضيلية بواقع خصم يصل إلى 20% عن باقى عملاء الشركة.
وأضافت المصادر، أن الشركتين اتفقتا على تعديل آلية السداد لتصبح 40% دفعة مقدمة، والباقى على 5 دفعات شهرية بدلاً من سداد كامل القيمة خلال 60 يوما من تاريخ التعاقد، وهى الطريقة التى تتبعها الشركة عادة فى التحصيل من العملاء.
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تحتاج إلى محفزات لاستعادة الاتجاه الصاعد
كشفت القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر انخفاض أرباحها 14%، لتسجل صافى ربح بقيمة 940 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.1 مليار جنيه بالنصف الأول من العام الماضي.
وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى زيادة المصروفات هذا العام، بجانب ارتفاع متوسط سعر البنجر مما كلفها فوائد مدينة بقيمة 66 مليون جنيه، وزيادة السحب على المكشوف لسداد مستحقات موردي البنجر، وأيضا انخفاض المبيعات.
وتراجعت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى نحو 2.5 مليار جنيه، مقابل 4.32 مليار جنيه بالفترة المقارنة، وانخفض مجمل الربح إلى 818.6 مليون جنيه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 1.6 مليار جنيه بالفترة المقابلة من العام الماضى.
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